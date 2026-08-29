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Çukurca'da yangına giderken köprüden düşen arazöz üç personeli yaraladı

Çukurca'da orman yangınına giden arazöz, Çimenli köyü yakınındaki köprüden Zap Suyu'na düştü; 3 orman personeli yaralandı, soruşturma başladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çukurca'da yangına giderken köprüden düşen arazöz üç personeli yaraladı

Çukurca'da arazöz Zap Suyu'na düştü

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde, orman yangınına müdahale için yola çıkan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, Çimenli köyü mevkiindeki köprüden henüz belirlenemeyen bir nedenle Zap Suyu'na (Çemê Bedel) uçtu.

Kaza ve müdahale:

Aracın yaklaşık 10 metre yükseklikten suya düştüğü kazada, araçta bulunan 3 orman personeli yaralandı. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Yangın çalışmalarında son durum:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, ekiplerin Olgunlar köyü yakınlarındaki orman yangınına yönelik müdahale çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

ARAZÖZÜN GİTTİĞİ ORMAN YANGINI

ARAZÖZÜN GİTTİĞİ ORMAN YANGINI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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