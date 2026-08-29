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Kilis'te sabah sağanağı ve sis trafikte dikkat gerektirdi

Kilis'te sabah başlayan sağanak ve zaman zaman etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü; sürücüler farlarını yakarak trafikte kontrollü ilerledi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:20

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Kilis'te sabah sağanağı ve sis trafikte dikkat gerektirdi

Kilis'te sabah sağanak ve sis etkisi

Kilis'te sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkisini gösterdi. Yağışla birlikte zaman zaman oluşan sis, şehir içinde görüş mesafesini düşürdü ve trafikte dikkat gerektiren koşullar yarattı.

sürücüler ve trafik akışı:

Görüşün sınırlı olduğu bölümlerde sürücüler, araçlarının farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek trafikte kontrollü şekilde ilerledi. Ana arter ve kavşaklarda trafik akışı, sürücülerin aldığı tedbirlerle dikkatli bir şekilde sağlandı.

Kontrollü sürüş davranışı, olası trafik kazalarının önüne geçilmesinde önemli rol oynadı; sürücüler takip mesafesine özen gösterdi ve ani manevralardan kaçındı.

yaya güvenliği ve günlük hayat:

Yayalar da yağıştan korunmak için şemsiye ve yağmurluk gibi tedbirler alarak hareket etti. Yağışın etkin olduğu saatlerde dışarıda bulunanlar, yürüyüş ve ulaşım planlarını görünürlük göz önünde bulundurarak düzenledi.

Sonuç olarak, Kilis'teki sabah yağışı ve sis, şehir içi ulaşımda tedbirli davranmayı gerektirdi; sürücülerin far kullanımı ve kontrollü ilerleme ile trafik akışı sürdürüldü.

KİLİS’TE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

KİLİS’TE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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