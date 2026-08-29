Alanya'da maskeli döviz bürosu soygununda 3 kişi tutuklandı, 400 bin TL iade edildi

Alanya'da döviz bürosu soygunu

Antalya'nın Alanya ilçesinde maskeli ve silahlı bir saldırganın bir döviz bürosundan aldığı poşetle kaçmasının ardından yürütülen soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Olay sırasında çalındığı belirlenen yaklaşık 400 bin TL polis tarafından ele geçirilerek iş yeri sahibine teslim edildi.

Olayın gelişimi:

Olay, Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki bir döviz bürosunda yaşandı. İşyeri sahibi Y.E. çalışırken, iddiaya göre maskeli ve silahlı bir şüpheli içeri girerek kasadaki paraları istedi. Para talebine direnen Y.E. ile şüpheli arasında arbede çıktı, bu sırada Y.E.'nin yüzüne darbe geldi ve yaralanma oluştu.

Yaşanan boğuşma esnasında şüphelinin, masanın üzerindeki ve içinde yaklaşık 400 bin TL bulunan poşeti alarak kaçtığı bildirildi. Y.E., olay anında paranın eksik olduğunu fark etmedi; yaklaşık 1 saat sonra poşetin yerinde olmadığını anlayıp polise ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler, olay yeri incelemesi yaparak delil topladı.

Soruşturma ve yakalama:

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması amacıyla teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 8 saatlik çalışma sonucunda soygunu gerçekleştirdiği belirlenen S.G. ile ona yardım ettiği değerlendirilen A.U. ve A.Ç.'nin kimlikleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla şüpheliler ikametlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, olay sırasında çalındığı belirlenen paranın tamamına yakın kısmı ele geçirildi. Ele geçirilen para, polis ekiplerince iş yeri sahibi Y.E.'ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., A.U. ve A.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE MASKELİ VE SİLAHLI ŞÜPHELİNİN BİR DÖVİZ BÜROSUNDAN YAKLAŞIK 400 BİN TL ALARAK KAÇTIĞI SOYGUNLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ, SEVK EDİLDİKLERİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI. SOYGUN SIRASINDA ELE GEÇİRİLEN YAKLAŞIK 400 BİN TL İSE İŞ YERİ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ.