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Hisarcık'ta direksiyon hakimiyeti kaybeden araç şarampole devrildi

Hisarcık-Gediz yolunda kontrolden çıkan araç şarampole devrildi; sürücü N.I. ile aynı aileden 3 kişi yaralandı, tedavileri sürüyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 18:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hisarcık'ta direksiyon hakimiyeti kaybeden araç şarampole devrildi

kaza bilgileri:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, Gediz istikametine seyreden 43 PH 158 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Hamamköy çıkışında şarampole savruldu.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre sürücü N.I. direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kazanın ardından çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

müdahale ve ulaşım:

İhbar üzerine sağlık, jandarma ve Hisarcık Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve yaralıların taşınması için koordinasyon sağladı.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Sürücü N.I. ile araçta bulunan aynı aileden S.I., T.I. ve E.I. isimli kişiler yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Hisarcık ve Emet Devlet Hastaneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

HİSARCIK’TA OTOMOBİL ŞARAMPOLE SAVRULDU: 4 YARALI

HİSARCIK’TA OTOMOBİL ŞARAMPOLE SAVRULDU: 4 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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