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Bakırköy'de güzellik merkezinde görüntüleme şüphesiyle iki kişi cezaevine gönderildi

Bakırköy'de bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin gizlice kaydedilip Telegram ve X'te ücretli yayımlandığı iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 19:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bakırköy'de güzellik merkezinde görüntüleme şüphesiyle iki kişi cezaevine gönderildi

Bakırköy'de merkezin incelenmesi ve ele geçirilenler:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen soruşturmada, İstanbul Bakırköy'de faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilere ait görüntü kayıtlarının gizlice alındığı iddiası üzerine iş yerinde arama yapıldı. Aramada, içinde gizli kamera düzeneği bulunan aktif bir cihaz, sökülmüş halde 6 cihaz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yayın ve delillerin ilk tespiti:

Yapılan ilk incelemede, bazı kayıtların sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı izletildiği belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ön incelemede, Telegram hesabı üzerinden yayımlandığı tespit edilen yaklaşık 14 bin video kaydına ulaşıldı. Ele geçirilen dijital materyallere el konuldu ve incelemeler sürüyor.

Gözaltı, soruşturma ve tutuklama süreci:

İş yeri sahibi ile kamera sistemini kurduğu öne sürülen şahısların gözaltına alınmasının ardından haklarında "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından soruşturma başlatıldı. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında, ele geçirilen cihaz ve verilerin detaylı adli bilişim incelemesiyle incelenmesine devam edilecek; yayımlandığı belirlenen içeriklerin kapsamı ve sorumluluk zinciri araştırılıyor.

Bakırköy&#039;de güzellik merkezinde gizli kamera iddiasında 2 şüpheli tutuklandı

Bakırköy'de güzellik merkezinde gizli kamera iddiasında 2 şüpheli tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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