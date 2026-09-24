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Yenidoğan işitme taraması iletişim ve gelişimi koruyor

Dr. Furkan Şan, işitme kayıplarında erken tanı ve müdahalenin önemini vurgulayarak yenidoğan taramalarının yaşam kalitesini koruduğunu belirtti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 18:39

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yenidoğan işitme taraması iletişim ve gelişimi koruyor

Sivas Numune Hastanesi'nden uyarı

Sivas Numune Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Furkan Şan, 21-27 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında işitme kayıplarında erken tanı ve zamanında müdahalenin önemine dikkat çekti. Şan, işitme kaybının her yaş grubunda görülebileceğini; bazı kayıpların yavaş ilerlediğini, bazılarının ise ani gelişebildiğini ifade etti.

yenidoğan taramalarının rolü:

Şan, özellikle yenidoğan döneminde yapılan işitme taramalarının olası sorunların erken dönemde belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Erken tespit, düzenli takip ve gerektiğinde hızla başlanan tedavi süreçlerinin çocuğun dil, iletişim ve genel gelişimini doğrudan etkilediğini vurguladı.

belirtiler ve başvuru zamanı:

Çocuklarda işitme kaybı; seslere tepki vermeme, konuşmada gecikme ve gelişim sorunlarıyla kendini gösterebilir. Gençlerde okul başarısında düşüş, ileri yaşlarda ise iletişim güçlüğü ve konuşulanları anlamada zorlanma gibi belirtiler görülebilir. Şan, ani gelişen işitme kayıplarında zaman kaybetmeden tedaviye başlanması gerektiğini; işitme ile ilgili herhangi bir sorun durumunda vakit kaybetmeden kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına başvurulmasının hayat kalitesini korumada hayati olduğunu hatırlattı.

YENİDOĞANLARDA İŞİTME TARAMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

YENİDOĞANLARDA İŞİTME TARAMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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