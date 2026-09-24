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Kırklareli’de bağımlılıkla mücadelede toplumsal seferberlik vurgusu

Kırklareli Valiliği koordinasyonunda yapılan Bağımlılıkla Mücadele İl Kurulu'nda yürütülen çalışmalar, önleyici tedbirler ve UYUMA çağrısı konuşuldu.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 20:39

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kırklareli’de bağımlılıkla mücadelede toplumsal seferberlik vurgusu

Kırklareli valiliği koordinasyonunda bağımlılıkla mücadele il kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Valilik koordinatörlüğünde İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda kent genelinde yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki döneme ilişkin tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıya kamu kurumları temsilcileri, ilgili birimler ve çalışma grupları katıldı.

Toplantıda öne çıkan anlayış ve hedefler:

Toplantıda konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, bağımlılığın yalnızca bireyi değil aileyi ve toplumu da etkileyen çok boyutlu bir sorun olduğuna dikkat çekti. Vali Turan, mücadelenin güvenlik tedbirleri ve tedavi hizmetleriyle sınırlı kalmayacağı; önleme, erken müdahale ve rehabilitasyon süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla yürütüleceğinin altını çizdi.

Turan, toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaparak, bağımlılıktan korunmanın ve yeniden hayata kazandırmanın geleceğe yapılan yatırım olduğuna işaret etti. Toplantıda arzla mücadele kadar talebi azaltmanın, risk altındaki bireylere ulaşmanın ve önleyici hizmetleri güçlendirmenin öncelikler arasında olduğu belirtildi.

UYUMA uygulaması ve vatandaş çağrısı:

Görüşmelerde dijital ihbar mekanizması UYUMA ile Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulamasının kullanımının yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, bu yerli dijital platform sayesinde vatandaşların konum, fotoğraf ve video desteğiyle uyuşturucu kullanımı, satışı ve şüpheli durumlara ilişkin ihbarları kolluk kuvvetlerine hızlı ve güvenli şekilde iletebildiğini aktardı.

Vali Turan, ihbar sahiplerinin kimlik ve kişisel bilgilerinin gizliliğinin korunduğunu belirterek vatandaşlara 112 Acil Çağrı Merkezi veya Hayat 112 üzerinden bildirim yapma çağrısında bulundu. Turan, zamanında yapılan bir ihbarın bir hayatı kurtarabileceğini ve bir ailenin geleceğini koruyabileceğini hatırlattı.

Toplantı sonucunda, Kırklareli'de bağımlılıkla mücadelede toplumun ortak sorumluluk üstlenmesinin gerekliliği, önleyici politikaların güçlendirilmesi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkinleştirilmesi yönünde mutabakat sağlandı. Hedef, sağlıklı, bilinçli ve güçlü nesiller yetiştirmek ve her vatandaşın güvenli bir geleceğe ulaşmasını sağlamaktır.

Kırklareli’nde Bağımlılıkla Mücadele İl Kurulu toplandı

Kırklareli’nde Bağımlılıkla Mücadele İl Kurulu toplandı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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