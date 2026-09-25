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Alternatif yol çalışmaları Tekman ile Hınıs arasındaki ulaşımı hedefliyor

Vali Aydın Baruş, Hınıs-Tekman Relokasyon Yolu'nun Çatkale'deki çalışmalarını inceledi; Tekman'da yetkililer ve vatandaşlarla görüştü.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Alternatif yol çalışmaları Tekman ile Hınıs arasındaki ulaşımı hedefliyor

Alternatif yol çalışmaları Tekman ile Hınıs arasındaki ulaşımı hedefliyor

Vali Aydın Baruş, Hınıs-Tekman Relokasyon Yolu (Alternatif Yol) projesinin Çatkale istikametinde süren yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

çalışma sahasında inceleme:

İnceleme sırasında yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Baruş, projenin ilçeler arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hâle getirme katkılarını değerlendirdi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, yolun tamamlanmasıyla birlikte bölge içi ulaşımda iyileşme ve seyahat sürelerinde azalma hedefleniyor.

ilçe gezisi ve temaslar:

Tekman ziyaretinde Kaymakam Hüseyin Demirkol ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Baruş, ilçenin genel durumu, yürütülen çalışmalar ve kamu hizmetleri hakkında brifing aldı. Yapılan görüşmelerde ilçe ihtiyaçları ve devam eden projelerin koordinasyonu gündeme geldi.

Vali Baruş, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve onlara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

VALİ AYDIN BARUŞ, HINIS-TEKMAN RELOKASYON YOLU (ALTERNATİF YOL) ÇATKALE İSTİKAMETİNDE DEVAM EDEN...

VALİ AYDIN BARUŞ, HINIS-TEKMAN RELOKASYON YOLU (ALTERNATİF YOL) ÇATKALE İSTİKAMETİNDE DEVAM EDEN YOL YAPIM ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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