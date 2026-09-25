Yüksekova'da karayolu çarpışması: dört kişi yaralandı

Yüksekova-Van karayolunda kaza

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Yüksekova-Van karayolunda seyir halindeki iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan toplam 4 kişi yaralandı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri, kazazedelerin durumuna ilişkin ilk değerlendirmeleri olay yerinde gerçekleştirdi.

Yol güvenliği ve soruşturma:

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için ekipler çalışma başlattı ve ulaşımın normale dönmesi için gereken düzenlemeler yapılıyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı; kazanın nedenine ilişkin araştırma devam ediyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE İKİ HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.