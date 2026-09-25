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Altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusunun delinmesi Eyüpsultan'da paniğe yol açtı

İSKİ'nin Eyüpsultan Bulvarı'ndaki altyapı çalışmasında ana doğalgaz borusu delindi; patlama sesi, yoğun gaz kokusu ve büyük panik yaşandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 17:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusunun delinmesi Eyüpsultan'da paniğe yol açtı

İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında doğalgaz hattı zarar gördü

İstanbul Eyüpsultan'da İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmasında ana arterdeki doğalgaz borusu delinmesi sonucu bölge halkı panik yaşadı. Olay, Eyüpsultan Bulvarı'nda saat 16.00 civarında meydana geldi. Çalışma sırasında iş makinesinin boruya vurduğu ve bunun ardından yüksek bir patlama sesi ile yoğun gaz kokusunun yayıldığı bildirildi.

Olayın gelişimi:

İhbarın ardından bölgeye hızla gelen ekipler arasında İGDAŞ, polis ve itfaiye ekipleri yer aldı. ĠGDAŞ ekipleri, ilk müdahalenin ardından doğalgaz akışını kesti ve çevrede güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ekipler, zarar gören hattı onarmak için saha çalışmasına başladı.

Patlama sesi ve gaz kokusu nedeniyle esnaf ve vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Yetkililer olayın ardından bölgede kontrollü çalışma yürüttüklerini bildirirken, kesinti ve onarım çalışmalarının süreci hakkında bilgi verildiği aktarıldı.

Esnafın tepkisi:

Kaan Pala yaşananları, iş makinelerinin neden olduğu kazaya dikkat çekerek şöyle anlattı: Şu anda doğalgaz yok. Ama 1-2 saate geleceği söylendi. Yüksek sesle bir patlama sesi duyduk. Ateş çıkmadı ama ses geldi. İnanılmaz derecede yüksekti. Korku dolu anlar yaşadık.

Alperen Karahan ise çalışmanın zamanlamasına tepki gösterdi ve mağduriyetlerini şöyle özetledi: Saat 16.00’da ses ardından koku geldi. Çok yoğun bir koku vardı. Çalışma sırasında kepçe vurmuş. Doğalgaz borusunu patlattı. Tüm müşterilerimizi dışarı çıkardılar. Biz de mağduruz. Hala doğalgazımız yok.

Esnaf, yaz aylarında yapılabilecek çalışmaların yoğun saatlerde ve trafiğin yoğun olduğu dönemlerde yürütülmesinin mağduriyet yarattığını, bunun müşteri kaybına ve gerilimli anlara neden olduğunu belirtti. Yetkililer onarımın tamamlanmasının ardından gaz akışının kontrollü şekilde sağlanacağını duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma ve hasarın tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor; ekiplerin önceliği güvenliğin sağlanması ve arızanın giderilmesi olarak açıklandı.

İSTANBUL EYÜPSULTAN&#039;DA İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) EKİPLERİNİN ALT YAPI ÇALIŞMASI...

İSTANBUL EYÜPSULTAN'DA İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) EKİPLERİNİN ALT YAPI ÇALIŞMASI SIRASINDA ANA ARTERDEKİ DOĞAL GAZ BORUSU DELİNDİ. BÜYÜK BİR PATLAMA SESİNİN ARDINDAN YOĞUZ GAZ KOKUSU ETRAFA YAYILIRKEN, PANİK YAŞAYAN VATANDAŞLAR ÇALIŞMALARIN ZAMANSIZ YAPILDIĞINI SÖYLEYEREK İSKİ'YE TEPKİ GÖSTERDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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