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Altıntaş'ta zafer rüzgârı: 1. ZaferFest 2026 kortejle başladı

Altıntaş'ta bu yıl ilk kez düzenlenen 1. ZaferFest 2026 kortej yürüyüşüyle açıldı; protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş festival alanında buluştu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Altıntaş'ta zafer rüzgârı: 1. ZaferFest 2026 kortejle başladı

1. ZaferFest 2026 kortej yürüyüşüyle başladı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. ZaferFest 2026, kortej yürüyüşüyle başladı. Açılış töreninde ilçenin sakinleri ve protokol üyeleri bir araya gelerek festivalin açılış coşkusunu paylaştı.

Protokol katılımı:

Programa, Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, Belediye Başkanı Hikmet Tunç, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı Veli Özdamar, AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Ömer Özbay, MHP Altıntaş İlçe Başkanı Ramazan Yurt ile MHP İl Genel Meclisi Üyesi Ömür Eldiven katıldı. Etkinlikte ayrıca çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Festival alanı ve açılış programı:

Kortejin ardından düzenlenen açılış programının ardından festival alanında kurulan stantlar ziyaret edildi ve katılımcılarla buluşuldu. Kaymakam Ayşegül Yıldırım, ZaferFest'in Altıntaş için hayırlı olmasını dileyerek, düzenlenmesinde emeği geçen başta Altıntaş Belediyesi olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti. Yıldırım, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutladı.

Bir ilk olma özelliği taşıyan etkinlik, ilçede birlik ve dayanışma havası oluşturarak katılımcılara hem resmi temsilcilerle hem de komşularıyla bir arada olma imkânı sundu. Festivalin ilerleyen saatlerinde planlanan programlarla devam etmesi bekleniyor.

ALTINTAŞ’TA 1. ZAFERFEST 2026 COŞKUSU

ALTINTAŞ’TA 1. ZAFERFEST 2026 COŞKUSU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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