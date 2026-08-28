Arnavutköy'de 10 hafta süren ücretsiz spor okulları 10 bin genci sahneye çıkardı

Arnavutköy'de yaz spor okulları başarıyla tamamlandı

Arnavutköy Belediyesi Yaz Spor Okulları, ilçenin farklı spor tesislerinde düzenlenen programla yaklaşık 10 bin çocuğu ve genci 12 branşta sporla buluşturdu. Futbol, basketbol, voleybol ve yüzme gibi yaygın branşların yanı sıra karate, jimnastik, kickboks ile geleneksel ve modern okçuluk eğitimleri de sürdürüldü. Tüm eğitimler alanında uzman eğitmen ve antrenörler eşliğinde, 10 hafta boyunca tamamen ücretsiz verildi.

10 haftalık spor yolculuğunun renkli finali:

Eğitimlerin ardından düzenlenen kapanış programı Arnavutköy Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, protokol üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Jimnastik gösterileriyle başlayan etkinlikte karate, voleybol, futbol, basketbol, kickboks ve okçuluk performansları sahne aldı. Ayrıca Action Team, freestyle futbol ve basketbol gösterileri ile jonglör performansları da finale farklı bir dinamizm kattı.

Tribünleri dolduran aileler, çocuklarının yaz boyunca edindikleri becerileri ve takım içindeki uyumu ilgiyle takip etti. Final programında öğrenciler hem öğrendiklerini sergiledi hem de katılımcılara sporun disiplin ve özgüven kazandıran yönünü gösterdi.

Başkanın mesajı ve eğitim desteği duyurusu:

Programda konuşan Başkan Mustafa Candaroğlu, yaz spor okullarının sadece tatili değerlendirme imkânı sunmadığını, sporun gençlerin gelişiminde disiplin, paylaşma kültürü ve takım ruhu kazandırdığını vurguladı. Candaroğlu, öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Spor bizler için bir ayrıcalık değil, her çocuğumuzun hakkıdır" ve "Burada öğrendiklerinizi hayatınızın bir parçası haline getirin. Belki aranızdan geleceğin milli sporcuları çıkacak."

Ayrıca Başkan Candaroğlu, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin destekleri de açıkladı. Yaz dönemi sona ererken kırtasiye desteği başvurularının başladığını belirten Candaroğlu, üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteği başvurularının ise 28 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Final programı toplu fotoğraf çekimi ile devam etti ve katılımcılara madalya ile sertifikalar takdim edilerek sona erdi. On hafta süren süreç boyunca yaklaşık 10 bin çocuğun sporla buluştuğu program, gençlere yeni branşlar deneme, yeteneklerini keşfetme ve yaz tatilini aktif geçirme fırsatı sağladı.

YAZ BOYUNCA DEVAM EDEN EĞİTİMLERİN ARDINDAN ÖĞRENCİLER, ARNAVUTKÖY KAPALI SPOR SALONU'NDAKİ KAPANIŞ PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ.