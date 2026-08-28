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Türk dünyası ressamları Kapadokya manzaralarını ortak tuvale taşıdı

Altı ülkeden 17 ressam, 'Türk Dünyasının Ortak Tuvali: Kapadokya' temasıyla Nevşehir Kalesi'nde buluştu; Kapadokya manzaraları tuvale aktarıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Türk dünyası ressamları Kapadokya manzaralarını ortak tuvale taşıdı

Uluslararası buluşma Kapadokya'da gerçekleşti:

Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen ressamlar, "Türk Dünyasının Ortak Tuvali: Kapadokya" temasıyla düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Ressamlar Buluşması kapsamında Nevşehir'in Kayaşehir semtindeki Nevşehir Kalesinde bir araya geldi. Etkinliğe Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkiye'den toplam 6 ülkeden 17 sanatçı katıldı.

Organizasyon, tarihi Nevşehir Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Ardından ressamlar, kale ve çevresinin panoramik noktalarında çalışarak Kapadokya'nın vadilerini, peribacalarını ve taş dokusunu farklı tekniklerle tuvale aktardı.

Ressamların ilham kaynakları:

Kapadokya, benzersiz coğrafyası ve zengin tarihi dokusuyla sanatçılara geniş bir görsel repertuvar sundu. Katılımcılar vadilerdeki ışık oyunlarını, kaya oluşumlarının gölgelendirmesini ve tarihi yapıların detaylarını kendi üsluplarıyla yorumladı. Etkinlikte öne çıkan tema, bölgenin doğal ve kültürel öğelerinin ortak bir görsel dile dönüştürülmesiydi.

Sanatçılar, eserlerinde hem bölgenin tanınmış simgelerini hem de kişisel estetik yaklaşımlarını bir araya getirerek izleyicilere farklı bakış açıları sundu. Bu süreç, uluslararası sanatçılar arasında teknik alışverişine de zemin hazırladı.

Katılımcıların görüşleri:

Jeyran Umarova (Türkmenistan) Kapadokya'yı ilk kez gördüğünü ve bölgenin tarihi ile doğal güzelliklerinden çok etkilendiğini belirtti. Umarova, Kayaşehir'deki konumun manzara izlemek için ideal olduğunu söyleyerek Kapadokya'nın kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı ve ayrıca farklı ülkelerden gelen sanatçılarla teknik paylaşımda bulunmanın verimli olduğunu aktardı.

Ermuhan Cunsanulı (Kazakistan) ise organizasyonun Türk dünyası açısından önemine dikkat çekti. Cunsanulı, sempozyuma 6 ülkeden yaklaşık 100 kişinin katıldığını, etkinliğin amaçları arasında kültürel birlik, dayanışma ve turizmin gelişiminin bulunduğunu ifade etti. Ayrıca Kapadokya'nın güzelliklerinin sosyal medya ve diğer iletişim kanallarıyla daha geniş kitlelere ulaştırılmasının bölge turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

Etkinlik boyunca ortaya çıkan eserler, Kapadokya'nın hem yerel hem de uluslararası platformlarda tanıtılmasına katkı sağlayacak nitelikte. Ressamların ortak tuvali, bölgenin doğal, tarihi ve kültürel öğelerini farklı perspektiflerle bir araya getirerek ziyaretçilere yeni görsel deneyimler sunuyor.

Kapadokya’yı fırçalarıyla tuvale taşıdılar

Kapadokya’yı fırçalarıyla tuvale taşıdılar

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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