Ambulans öyküsü: Özal’ı taşıyan araç koleksiyonerin korumasında

Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 17 Nisan 1993’te hayatını kaybettiği ambulans, yıllardır özel bir koleksiyonerin en değerli parçalarından biri olarak muhafaza ediliyor. Araç, 1999 yılında koleksiyoner Gürsev Gür tarafından satın alındı; Gür, ilk alındığında ambulansın Özal’ı taşıyan araç olduğunu bilmediklerini belirtiyor.

Koleksiyona katılma süreci:

Gür, ambulansın Özal’ı taşıdığı bilgisini 2012 yılında öğrendiklerini aktarıyor. O yıl, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kurulan ve Özal’ın ölümünü inceleyen Devlet Denetleme Kurulu araç üzerinde inceleme yaptığında koleksiyon sahipleri durumu öğrenmiş. Gür, aldıkları dönemde aracın bu tarihle bağlantısını bilerek almadıklarını, bilgiyi edindikten sonra araca farklı bir gözle baktıklarını söylüyor.

Ambulansın özellikleri ve tartışmalar:

Gür, aracın bir 70 model ambulans olduğunu ve 1993 yılında kullanıldığını belirtirken, o dönemde de tesadüfi olarak tercih edildiğini ifade ediyor. Koleksiyonerin aktardığına göre köşk çevresinde tavanı alçak bir tünel nedeniyle daha yeni bir ambulans kullanılamamış; bu yüzden eski model araçla müdahale gerçekleştirilmiş. Gür, ambulansta belirgin bir tıbbi donanım bulunmadığını ve aracın o zamanki cumhurbaşkanının taşınmasına uygun nitelikte olmadığını vurguluyor.

Ambulans, koleksiyonun diğer parçalarıyla birlikte sergileniyor ve Gür tarafından özenle korunuyor. Araç hem 1993 olayıyla ilişkilendirilen somut bir nesne olarak hem de tartışmaya açık teknik yeterliliği nedeniyle kamuoyunun ilgisini çeken bir obje olmayı sürdürüyor.

TÜRKİYE’NİN 8. CUMHURBAŞKANI TURGUT ÖZAL’IN HAYATINI KAYBETTİĞİ VE O DÖNEMDE DONANIMSIZLIK İDDİALARIYLA GÜNDEME GELEN AMBULANS, ŞU AN BİR KOLEKSİYONER TARAFINDAN MUHAFAZA EDİLİYOR.