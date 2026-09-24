Dolar 48,8501 +0,04%
Euro 55,6676 +0,01%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.735,69 -0,69%
EUR/USD 1,1373 -0,14%
Brent Petrol 107,80 +4,58%
--°

Anadolu Harikalar Diyarı'nda 10 yıl sonra doğan deve kuşları hayata umut verdi

Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı'nda, 10 yıl sonra doğal yollarla iki deve kuşu yavrusu dünyaya geldi; hayvanat bahçesi üretime odaklandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Anadolu Harikalar Diyarı'nda 10 yıl sonra doğan deve kuşları hayata umut verdi

deve kuşları doğal ortamda yavruladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde bu yıl 10 yıl aradan sonra doğal yollardan deve kuşu yavruları görüldü. Bahçe, İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük hayvanat bahçesi olarak 136 tür ve yaklaşık 1.600 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu olayı, "Bu yıl 10 yıl sonra deve kuşlarımız kendi doğal ortamlarında yumurtladılar, 2 tane de yavrumuz oldu. Son çıkan yavrular bizim için sevinç kaynağı oldu" sözleriyle anlattı.

yavru sayıları ve tür çeşitliliği:

Karcıoğlu, 2026 içinde toplam 73 yavrunun dünyaya geldiğini, bunların arasında hem yerel ırkların hem de yabani türlerin bulunduğunu aktardı. Bu yıl doğan yavrular arasında lama, ala geyik, tiftik keçisi, merinos koyunu, kanguru, boz ayı, vervet maymunu babun, papağan ve kurt gibi türler yer alıyor. Deve kuşlarından doğal koşullarda çıkan 2 yavru hayvanat bahçesi ekibi için ayrı bir önem taşıyor.

kamusal katılım ve eğitim hedefleri:

Hayvanat bahçesinde görevli ekipler; veteriner hekimler, sağlık teknikerleri ve hayvan bakıcılarıyla hayvanların sağlık, hijyen ve uygun beslenmesine odaklanıyor. Kuruluşun amaçları arasında ziyaretçilere hayvan sevgisi aşılamak ve yerel olmayan yabani türleri tanıtmak da bulunuyor.

Karcıoğlu, yavrular için bir isimlendirme çalışması planladıklarını belirterek, "İleride internet sitemizde paylaşıp vatandaşlarımızdan yavrularımıza isim koymalarını isteyeceğiz, en çok hangi isim olursa ona göre de isimlendirme yapacağız" dedi. Doğum günleri ve etkinliklerle hem hayvan haklarının hem de Kayseri'nin tanıtımının öne çıkarılacağı vurgulandı.

ziyaret çağrısı:

Yetkililer, hemşehrileri, öğrencileri ve çocukları hayvanat bahçesini ziyaret etmeye davet ederek, izleme ve eğitim fırsatlarının devam edeceğini belirtti. Bahçenin hem tür sayısını artırmak hem de takas yoluyla koleksiyonu geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

ANADOLU HARİKALAR DİYARI HAYVANAT BAHÇESİ&#039;NDE YAVRU SEVİNCİ YAŞANIYOR.

ANADOLU HARİKALAR DİYARI HAYVANAT BAHÇESİ'NDE YAVRU SEVİNCİ YAŞANIYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yenidoğan işitme taraması iletişim ve gelişimi koruyor
images

Mobilya caddesine nefes veren 165 araçlık otopark hizmete girdi
images

Milli ve insansız sistemler Denizkurdu-I/2026'da omuz omuza gösteri yaptı
images

Niğde'nin tadı sahne alıyor: yöresel lezzetlerle 10 günlük gastronomi festivali

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Turgutlu'dan siyah kartonla barış çağrısı: tribünler şiddete karşı birleşiyor

kahvehanede darbedilerek yaşamını yitiren kişiyle ilgili iki şüpheli tutuklandı

Yenidoğan işitme taraması iletişim ve gelişimi koruyor

İki lider ortak rotada ısrar etti: Xi ve Trump'tan işbirliği ve rekabet vurgusu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği