Anadolu mirası operasyonunda Kütahya'da yaklaşık 400 kilo Roma lahit kapağı ele geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler:

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen 'Anadolu Mirası' operasyonları kapsamında Aslanapa ilçesine bağlı Nuhören köyü'nde düzenlenen aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler ele geçirildi.

Aramalarda yaklaşık 400 kilogram ağırlığında 2 adet lahit mezar kapağı, 50 kilogram ağırlığında 1 adet sütun direk ayağı ve bir adet tarihi eser niteliğinde yüzük bulundu. Ayrıca 37 adet 9x19 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

Soruşturma ve hukuki süreç:

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri, ele geçirilen eserlerin provenance (köken) ve hukuki durumuna ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

Arkeolojik nitelikli taşınabilir ve taşınamaz kültür varlıklarının izinsiz çıkarılması, nakli ve ticareti suç oluşturmaktadır; bu tür operasyonlar kaçakçılığın önlenmesi ve mirasın korunması açısından önem taşıyor.

KÜTAHYA’DA ROMA DÖNEMİNE AİT LAHİT KAPAKLARI ELE GEÇİRİLDİ