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ankara'da hayatını kaybeden kardeşler akyurt'ta toprağa verildi

Ankara'da evde ölü bulunan kardeşler Mehmet Emre ve Enes Çalı, Akyurt Karacalar'da babası Sedat Çalı'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası defnedildi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

ankara'da hayatını kaybeden kardeşler akyurt'ta toprağa verildi

Olayın gelişimi:

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde, dün akşam saatlerinde üç kişinin hareketsiz halde bulunduğu yönünde gelen ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Büyükırmak (35), Enes Çalı (29) ve kardeşi Mehmet Emre Çalı (28)'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İlk incelemelerde, üç kişinin vücudunda kurşun ve bıçak yaraları olduğu belirlendi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

şüphelinin yakalanması ve ölümü:

Olayın ardından yürütülen çalışmada kamuoyunda katil zanlısı olarak anılan Kadir Çiçek'in bulunması için ekipler harekete geçti. Polisin 'teslim ol' çağrılarına yanıt vermeyen zanlının, ekiplerin tespit ettiği yerde cinayetlerde kullanıldığı belirtilen tabancayla intihar ettiği öğrenildi. Yetkililer, şüphelinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini bildirdi.

cenaze töreni ve ailenin durumu:

Cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çalı kardeşlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Tören, Ankara Akyurt ilçesi Karacalar Mahallesi'nde düzenlendi.

İkindi namazını müteakip Karacalar Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazını kardeşlerin babası Sedat Çalı kıldırdı ve kardeşler aynı mezarlığa defnedildi. Törene katılan yakınları ve mahalle sakinleri, olayın yarattığı üzüntüyü dile getirdi.

Emniyet yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve delillerin değerlendirildiğini açıkladı. Olayla ilgili resmî açıklamalarda bulunulması bekleniyor.

Ankara&#039;da öldürülen kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da öldürülen kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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