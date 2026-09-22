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Kurtköy mevkiinde hasta nakli ambulansı tıra arkadan çarptı, sürücü yaralandı

Düzce D655 Karayolu Kurtköy mevkiinde Akçakoca Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı tıra arkadan çarparak refüjdeki tabelaya çarptı; sürücü S.B. hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 17:33

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 17:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kurtköy mevkiinde hasta nakli ambulansı tıra arkadan çarptı, sürücü yaralandı

Kaza yerinde gelişmeler:

Olay, Düzce D655 Karayolu Kurtköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Akçakoca Belediyesine ait hasta nakil aracı, aynı istikamete seyreden bir tıra arkadan çarptı ve ardından refüjde bulunan tabelaya çarparak durdu.

Kazada ambulans sürücüsü S.B. (46) yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve trafik:

Kaza yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçlar yoldan çekilerek bölge tamamen trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olayın nedeni ve oluş şekli yönünde soruşturma sürüyor.

DÜZCE D655 KARAYOLU KURTKÖY MEVKİİNDE HASTA NAKİL AMBULANSI AYNI İSTİKAMETE GİDEN TIRA ARKADAN...

DÜZCE D655 KARAYOLU KURTKÖY MEVKİİNDE HASTA NAKİL AMBULANSI AYNI İSTİKAMETE GİDEN TIRA ARKADAN ÇARPTI. KAZADA AMBULANS SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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