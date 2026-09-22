Park halindeki araç yangını balkona sıçrayıp binada zarar bıraktı

Olayın özeti:

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Araç sahibi olarak kayıtlarda geçen isim A. T. olan sürücüye ait 60 AFG 699 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangının seyri:

Kısa sürede büyüyen alevler aracın çevresine yayıldı ve bitişikteki 2 katlı binanın balkonuna ulaştı. Balkonda asılı olan çamaşırların tutuşmasıyla yangın binaya sıçradı. Olay sırasında binada yaşayanlardan can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Müdahale ve hasar:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri öncelikle balkondaki alevlere müdahale edip ardından araçtaki yangını söndürdü. Yapılan soğutma çalışmalarına rağmen otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi ve binada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, BİTİŞİĞİNDEKİ 2 KATLI BİNANIN BALKONUNA SIÇRADI.