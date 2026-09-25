Antalya'da gitarın evrensel dili: 15 yıldır süren uluslararası festival

festival kapılarını açtı:

Muratpaşa Belediyesi ile ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali bu yıl 15. kez kapılarını Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açtı. Türkiye'nin gitar dalında en uzun soluklu organizasyonu olma özelliğini taşıyan festival, üç gün boyunca Antalyalı dinleyicilerle dünyaca tanınan gitaristleri buluşturacak.

Festivalin sanat yönetmenliğini klasik gitarın önemli isimlerinden Ahmet Kanneci üstleniyor. Açılış gecesinde, Kanneci'nin öğrencisi olarak başladığı müzik serüvenini uluslararası yarışmalarda kazandığı birinciliklerle sürdüren klasik gitarist ve akademisyen Eren Süalp sahne aldı. Gecede ayrıca ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği bünyesinde eğitim gören öğrencilerin dans gösterisi izleyicilerden ilgi gördü.

resmi konuşmalar ve vurgular:

Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş açılışta yaptığı konuşmada festivalin kent yaşamına kattığı değeri vurgulayarak, "Uluslararası Antalya Gitar Festivali’mizin 15’incisini hayata geçirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gitarın evrensel diliyle farklı ülkelerden ve farklı kültürlerden sanatçıları Antalya’da buluşturan festivalimiz, on beş yıldır kentimizin sanat hayatına önemli değerler katıyor," dedi.

ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği Başkanı Yıldırım Şimşek ise sanat ve gençlerin desteklenmesine değinerek, "Sanat, yapay zekanın en büyük rakibi. O yüzden sizleri burada görmekten, yapay zekayı evde bırakıp cep telefonunuzla da vedalaşıp burada olmanızdan dolayı çok teşekkür ederim. Sanata daha çok değer verelim. Gençlerimize daha çok değer verelim," ifadelerini kullandı.

konuk sanatçılar ve program:

Festivalin ikinci gecesinde sahne alacak isimler arasında, klasik gitara 7 yaşında başlayan ve 14 yaşında profesyonel eğitime başlayan, uluslararası yarışmalarda art arda birincilikler elde eden Fransız klasik gitarist Edith Pageaud yer alıyor. Final gecesinde ise, klasik gitara 7 yaşında başlayan ve 12 yaşından itibaren konser veren, Andres Segovia, Ciudad de Coria ve Francisco Tarrega gibi prestijli uluslararası yarışmalarda birincilikler kazanan İspanyol gitarist David Martinez Garcia performans sergileyecek.

Üç gün sürecek festival kapsamında konserler her gün saat 20.00'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Festival, yerel izleyicilerle uluslararası sanatçıları buluşturarak klasik gitar repertuarını ve genç yeteneklerin görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

MURATPAŞA BELEDİYESİ VE ODTÜ ANTALYA MEZUNLAR DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİYLE BU YIL 15’İNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI ANTALYA GİTAR FESTİVALİ, TÜRKAN ŞORAY KÜLTÜR MERKEZİ’NDE KAPILARINI AÇTI.