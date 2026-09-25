Hayrabolu tatlısı için denetimlerin artırılması çağrısı

Saim Kaya'dan denetim çağrısı:

Tekirdağ'da Hayrabolu tatlısı imalatçısı Saim Kaya, yaklaşık 5 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen Hayrabolu tatlısının geleneksel yapısının ve kalitesinin korunması için denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi. 1972'den bu yana üretim yapan Kaya, ürünün nesiller boyu aktarılan yöntemiyle üretilmesinin önemine dikkat çekti.

Gelenek ve üretim mirası:

Kaya, Hayrabolu tatlısının yalnızca bir gıda ürünü olmadığını; ilçenin tanıtımı ve marka değeri açısından da taşıdığı önemi vurguladı. Üretimi 1972 yılında başlayan işletme olarak, tatlının özgün lezzetinin ve imalat metodunun korunması için yıllardır çaba gösterdiklerini belirtti. Bu mirasın sürdürülebilir olması için üretimin şeffaf ve kayıtlı yöntemlerle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Denetim eksikliği ve uygulama sorunları:

Kaya, coğrafi işaret tescilinin amacının ürünün geleneksel özelliklerine uygun şekilde üretilmesini ve kalitesinin korunmasını sağlamak olduğunu söyledi. Ancak uygulamada bazı aksaklıklar yaşandığını belirterek, "Ancak geçen süre içerisinde denetimlerin yeterli düzeyde yapılmadığını düşünüyoruz. Ürünü kendisi üretmediği halde farklı üreticilerden temin ederek kendi ambalajıyla satışa sunan ve coğrafi işaret ibaresini kullanan işletmeler olduğunu görüyoruz. Bu durumun önüne geçilmesi ve coğrafi işaretin amacına uygun şekilde uygulanması gerekiyor" dedi.

Kaya, güçlü bir denetim mekanizmasının hem tüketici güvenini hem de Hayrabolu tatlısının marka değerini koruyacağını belirtti. "Biz yıllardır Hayrabolu tatlısının lezzetini ve kalitesini korumak için mücadele ediyoruz. Ticari kaygıların önüne ürünümüzün ve Hayrabolu’nun ismini koyduk. İyi niyet ve dürüstlükten ödün vermeden üretimimizi sürdürüyoruz. Ancak ürünün kalitesinin ve coğrafi işaretin korunması için denetimlerin düzenli ve etkin şekilde yapılması gerekiyor" sözleriyle endişelerini özetledi.

Üreticilerin talebi, coğrafi işaretin sadece bir etiket olmaktan çıkarılıp, tescilin ruhuna uygun şekilde uygulanması ve ihlallerin engellenmesi yönünde. Kaya'nın çağrısı, Hayrabolu tatlısının özgün niteliğinin ve ilçenin marka değerinin korunması adına yerel uygulayıcılar ve denetleyici kurumlar için bir hatırlatma niteliği taşıyor.

HAYRABOLU TATLISI ÜRETİMİNİ 1972 YILINDAN BU YANA SÜRDÜRDÜKLERİNİ BELİRTEN KAYA, ÜRÜNÜN GELENEKSEL ÖZELLİKLERİNİN KORUNMASI VE GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI İÇİN YILLARDIR ÜRETİM YAPTIKLARINI BELİRTTİ.