Samsun Musiki Cemiyeti 2026-2027 sezonuna repertuvar odaklı başladı

Samsun Musiki Cemiyeti Derneği, 2026-2027 sanat sezonunun ilk çalışmasını dernek üyeleri ve koristlerin katılımıyla gerçekleştirdi. 1970'li yıllardan bu yana bölge repertuvarına katkı veren cemiyette, yeni sezonda repertuvar çalışmalarının yoğun bir tempoda sürdürüleceği bildirildi.

Başkanın mesajı:

Yeni sezonun açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Opr. Dr. Şenay Sönmez, cemiyetin Samsun’un kültürel yaşamında üstlendiği rolü vurguladı. Sönmez, "Yeni sezonumuz hayırlı olsun. Bu sezon da başarılı konserler gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi ve üyeler arasında dayanışma ile sanatsal üretimi sürdürme kararlılığını ifade etti.

Müzikal hedefler ve repertuvar:

Samsun Musiki Cemiyeti Koro Şefi ve Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Ses Sanatçısı Şef Haydar Farabi Felamur ise yeni sezonda cemiyet adına yakışır projelere ağırlık vereceklerini belirtti. Felamur, "Bu sezon da cemiyetimizin adına yakışır projelere imza atmaya devam edeceğiz. Yeni sezonun Samsun’da faaliyet gösteren tüm korolarımız için hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle beklentilerini paylaştı.

Dernek yetkilileri, sezon boyunca yapılacak provaların ve konser programlarının, hem cemiyetin geleneksel çizgisine sadık kalacağını hem de dinleyiciye zengin bir repertuvar sunacağını söyledi. Önümüzdeki dönem için yoğun çalışma temposu ve planlı programlarla sanat yaşamına katkının artırılması hedefleniyor.

SAMSUN MUSİKİ CEMİYETİ DERNEĞİ, 2026-2027 SANAT SEZONUNUN İLK ÇALIŞMASINI DERNEK ÜYELERİ VE KORİSTLERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ.