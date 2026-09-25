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Kızılcahamam'da türkülerle anıldı: Neşet Ertaş'a saygı, gençlerle buluşma

Kızılcahamam’da 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş, Millet Bahçesi'ndeki anma programında Barış Akpınar’ın türküleriyle yad edildi; Başkan Acar da katıldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kızılcahamam'da türkülerle anıldı: Neşet Ertaş'a saygı, gençlerle buluşma

Anma etkinliği:

Kızılcahamam Belediyesi, Türk halk müziğinin usta ismi Neşet Ertaş'ı vefatının yıl dönümünde Millet Bahçesi'nde düzenlenen programla andı. Törene Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar katıldı ve kent sakinleriyle birlikte usta sanatçıya saygı sunuldu.

Türkülerle anma:

Etkinlikte ses sanatçısı Barış Akpınar, Ertaş'ın unutulmaz türkülerini seslendirdi. Gençlerin de yoğun ilgi gösterdiği programda, katılımcılar türkülere eşlik ederek usta ismin eserlerini yaşattı. Başkan Acar da gençlerle birlikte türkülere katıldı.

Mirasın vurgulanması:

Başkan Süleyman Acar, Neşet Ertaş'ın sadece bir halk müziği icracısı olmadığını; Anadolu'nun değerlerini ve insan sevgisini yaşatan güçlü bir miras bıraktığını vurguladı. Acar, "Ruhu şad, mekanı cennet olsun. İyi ki geçtin bu dünyadan Neşet usta" sözleriyle usta sanatçıyı andı.

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ, TÜRK HALK MÜZİĞİNİN USTA İSMİ VE &#039;BOZKIRIN TEZENESİ&#039; OLARAK ANILAN NEŞET...

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ, TÜRK HALK MÜZİĞİNİN USTA İSMİ VE 'BOZKIRIN TEZENESİ' OLARAK ANILAN NEŞET ERTAŞ’I, VEFATININ YIL DÖNÜMÜNDE MİLLET BAHÇESİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMLA ANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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