Antalya'da sosyal medyadaki bağlantılar izlenerek Çirkinler ve Daltonlar'a yönelik eş zamanlı operasyon

Operasyonun kapsamı ve yürütülmesi:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından yürütülen "Sokaklar Güvende" çalışmaları kapsamında, silahlı suç örgütlerinin sosyal medya yapılanmalarına yönelik bir inceleme başlatıldı. Araştırmalarda, suç örgütü faaliyetlerini sosyal medya platformlarına taşıyarak suç ve suçluyu övdükleri, tehdit ve silah içerikli paylaşımlarda bulundukları değerlendirilen hesaplar ile bu hesaplarla bağlantılı kişiler tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, 2'si Çirkinler, 5'i Daltonlar ile bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 7 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan adreslerine 24 Eylül tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; diğer 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ev aramalarında ele geçirilen silah ve mühimmat:

Şüphelilerden E.A.E.'nin ikametinde yapılan aramada 1 adet UTAŞ marka otomatik tabanca, 1 adet Ekol Alp marka kurusıkı tabanca, 4 adet MKE kısa 9 mm fişek, 1 adet STR 9x19 mm fişek ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Ö.G.'nin ikametinde ise 8 adet 9x19 mm fişek ile 7 adet av tüfeği fişeği bulundu.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda toplam olarak 1 otomatik tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 13 adet 9 mm fişek, 7 adet av tüfeği fişeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, silahlı suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin sosyal medya paylaşımları; silah gösterimleri, tehdit içerikleri, suç ve suçluyu övme ile örgüt propagandası niteliğindeki faaliyetler açısından ayrıntılı şekilde inceleniyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ANTALYA’DA "SOKAKLAR GÜVENDE" ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİNİN SOSYAL MEDYA YAPILANMALARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, "ÇİRKİNLER" VE "DALTONLAR" OLARAK BİLİNEN SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 7 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ.