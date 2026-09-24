Dolar 48,8497 +0,04%
Euro 55,6707 +0,02%
Bist 12.998,41 -1,91%
Altın Gram 6.736,10 -0,68%
EUR/USD 1,1374 -0,13%
Brent Petrol 104,55 +1,43%
--°

Antalya'da sosyal medyadaki bağlantılar izlenerek Çirkinler ve Daltonlar'a yönelik eş zamanlı operasyon

Antalya'da 'Sokaklar Güvende' çalışmasıyla sosyal medyadaki paylaşımlar izlenip Çirkinler ve Daltonlar bağlantılı 7 şüpheli belirlendi, 5'i gözaltına alındı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya'da sosyal medyadaki bağlantılar izlenerek Çirkinler ve Daltonlar'a yönelik eş zamanlı operasyon

Operasyonun kapsamı ve yürütülmesi:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından yürütülen "Sokaklar Güvende" çalışmaları kapsamında, silahlı suç örgütlerinin sosyal medya yapılanmalarına yönelik bir inceleme başlatıldı. Araştırmalarda, suç örgütü faaliyetlerini sosyal medya platformlarına taşıyarak suç ve suçluyu övdükleri, tehdit ve silah içerikli paylaşımlarda bulundukları değerlendirilen hesaplar ile bu hesaplarla bağlantılı kişiler tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, 2'si Çirkinler, 5'i Daltonlar ile bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 7 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan adreslerine 24 Eylül tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; diğer 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ev aramalarında ele geçirilen silah ve mühimmat:

Şüphelilerden E.A.E.'nin ikametinde yapılan aramada 1 adet UTAŞ marka otomatik tabanca, 1 adet Ekol Alp marka kurusıkı tabanca, 4 adet MKE kısa 9 mm fişek, 1 adet STR 9x19 mm fişek ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Ö.G.'nin ikametinde ise 8 adet 9x19 mm fişek ile 7 adet av tüfeği fişeği bulundu.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda toplam olarak 1 otomatik tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 13 adet 9 mm fişek, 7 adet av tüfeği fişeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, silahlı suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin sosyal medya paylaşımları; silah gösterimleri, tehdit içerikleri, suç ve suçluyu övme ile örgüt propagandası niteliğindeki faaliyetler açısından ayrıntılı şekilde inceleniyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ANTALYA’DA &quot;SOKAKLAR GÜVENDE&quot; ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİNİN SOSYAL MEDYA...

ANTALYA’DA "SOKAKLAR GÜVENDE" ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİNİN SOSYAL MEDYA YAPILANMALARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, "ÇİRKİNLER" VE "DALTONLAR" OLARAK BİLİNEN SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 7 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gevaş'ta Aladüz Mahallesi'nde örtü üstü yangın yarım saatte kontrol altına alınd...
images

Şanlıurfa'da Ruha TV ekibinin 5.4'lük depremde panik anları
images

Şanlıurfa Karaköprü'de 5.4 büyüklüğünde sarsıntı, panik anları kameralarda
images

Çorum’da Yunus Emre Parkı yakınında motosiklet kazası: sürücü hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çocuğunuz besin sonrası tepki gösteriyorsa bunlara dikkat edin

Kamera uyarısıyla Körfez'de boş arazideki atıkları geri topladılar

Gevaş'ta Aladüz Mahallesi'nde örtü üstü yangın yarım saatte kontrol altına alındı

Yayla yolunda sürpriz: iki yavru ayı aracın önünde koştu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği