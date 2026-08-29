Apartman bahçesine uçan kamyonet olası faciayı önledi: 1 kişi hafif yaralandı

Elazığ'ın Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet bir apartmanın bahçesine uçtu. Olayda 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet doğrudan apartmanın bahçesine girdi. Kazanın meydana geldiği alanda o sırada kimsenin bulunmaması, daha ağır bir hasarın veya can kaybının önüne geçti.

Müdahale ve yaralının durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili gerekli tutanakları tuttu.

ELAZIĞ’DA KAMYONET BAHÇEYE UÇTU