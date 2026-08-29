Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Apartman bahçesine uçan kamyonet olası faciayı önledi: 1 kişi hafif yaralandı

Elazığ Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kontrolden çıkan kamyonet bir apartmanın bahçesine uçtu; kazada bir kişi hafif yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 18:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Apartman bahçesine uçan kamyonet olası faciayı önledi: 1 kişi hafif yaralandı

Apartman bahçesine uçan kamyonet olası faciayı önledi: 1 kişi hafif yaralandı

Elazığ'ın Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet bir apartmanın bahçesine uçtu. Olayda 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet doğrudan apartmanın bahçesine girdi. Kazanın meydana geldiği alanda o sırada kimsenin bulunmaması, daha ağır bir hasarın veya can kaybının önüne geçti.

Müdahale ve yaralının durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili gerekli tutanakları tuttu.

ELAZIĞ’DA KAMYONET BAHÇEYE UÇTU

ELAZIĞ’DA KAMYONET BAHÇEYE UÇTU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Belen'de konteynerler yangında kullanılamaz hale geldi
images

Hızlı müdahale hayata bağladı: Hassa'da yamaçtan düşen vatandaş kurtarıldı
images

Flamingo yolu'nda kontrolden çıkan motosiklet 15 metre sürüklendi, sürücü yarala...
images

Antakya Aksaray Mahallesi'nde atıl malzemeler ve çöplükte çıkan yangın kontrol a...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

Gardi: Leao transferi aylar sürdü, Galatasaray hücum hattını güçlendirdi

Göztepe'de Stoilov: Galatasaray karşısında puanla ayrılmayı hak ediyorduk

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler