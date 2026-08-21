Apartman dairesinde 53 bin 941 sentetik ecza ele geçirildi: 1 gözaltı, 2 şüpheli aranıyor

Apartman baskınında ele geçirilenler:

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Gülersoy Sokak'ta bulunan bir apartmanın 10 numaralı dairesinde, kapıda zorlama olduğu yönündeki ihbar üzerine adrese intikal etti.

Yapılan aramada 53 bin 941 adet sentetik ecza ele geçirildi; maddelerin üç koli halinde bulunduğu bildirildi.

şüpheliler ve gözaltı:

Operasyon kapsamında 1 şüpheli olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen iki şahsın ise olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

soruşturma ve arama çalışmaları:

Eskişehir polis ekipleri, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

DAİREDE YAPILAN ARAMADA 53 BİN 941 ADET SENTETİK ECZA ELE GEÇİRDİ.