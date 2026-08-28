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Kask kaydı: Erzincan'da iki motosikletin çarpışma anı

Erzincan kent merkezinde önceki gece iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı; sürücüler yara almazken araçlar hasar gördü, olay kask kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 01:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kask kaydı: Erzincan'da iki motosikletin çarpışma anı

kaza anı:

Erzincan kent merkezinde önceki gece meydana gelen kazada, yolda seyir halinde olan bir motosiklet ile kurye tarafından kullanılan ve karşı yöne dönmeye çalışan motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de araçlarından savrularak yere düştü.

sürücülerin durumu ve hasar:

Kazada sürücüler yaralanmadı, ancak iki motosiklette de hasar oluştu.

kayıt ve görüntü:

Kaza anı, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Kayıtta çarpışma anı net şekilde görünürken, görüntü olayın oluş sırasını belgeledi.

ERZİNCAN&#039;DA İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMA ANI KASK KAMERASINA YANSIDI

ERZİNCAN'DA İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMA ANI KASK KAMERASINA YANSIDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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