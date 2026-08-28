Kask kaydı: Erzincan'da iki motosikletin çarpışma anı

kaza anı:

Erzincan kent merkezinde önceki gece meydana gelen kazada, yolda seyir halinde olan bir motosiklet ile kurye tarafından kullanılan ve karşı yöne dönmeye çalışan motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de araçlarından savrularak yere düştü.

sürücülerin durumu ve hasar:

Kazada sürücüler yaralanmadı, ancak iki motosiklette de hasar oluştu.

kayıt ve görüntü:

Kaza anı, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Kayıtta çarpışma anı net şekilde görünürken, görüntü olayın oluş sırasını belgeledi.

ERZİNCAN'DA İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMA ANI KASK KAMERASINA YANSIDI