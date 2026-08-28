Gar vagonunda çıkan yangın sırasında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Edirne Tren Garı'nda meydana gelen olayda, vagonun üzerine çıkan 31 yaşındaki işçi E.Ç., elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olay, istasyonda bir vagonun üstünden alevlerin yükseldiğinin görülmesiyle başladı.

olayın gelişimi:

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sırasında vagonun üstünde bulunan E.Ç. indirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde E.Ç.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde başlatılan ilk incelemelerin ardından gerekli işlemler uygulandı.

inceleme ve soruşturma:

Talihsiz işçinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından detaylı otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

TREN GARINDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ