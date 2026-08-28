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Kilitlenen patpat devrildi: sürücü bahçeye yuvarlandı

Ünye'de evine dönerken kilitlenen patpat kontrolden çıkarak bahçeye devrildi; sürücü Ahmet Sarı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 01:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kilitlenen patpat devrildi: sürücü bahçeye yuvarlandı

Kaza ve yer:

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Düzköy Mahallesi Merkez Sokak üzerinde bulunan Ünye-Kumru Karayolu'nda bir tarım aracı devrildi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Sarı idaresindeki patpat, sürücünün bahçeden evine döndüğü sırada aracın kilitlenmesi sonucu kontrolden çıktı ve yol kenarındaki bahçelik alana yuvarlandı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan Ahmet Sarı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve güvenlik:

Kazada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

KAZA SONRASI DEVRİLEN PATPAT

KAZA SONRASI DEVRİLEN PATPAT

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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