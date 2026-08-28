İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı

kaza ve müdahale:

Kaza, saat 23.00 sıralarında İnegöl Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 JD 3435 plakalı hafif ticari aracı kullanan Binali K. (50), sürüş sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı ve durdu.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Tekgül K. (42) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Sürücü Binali K. olayda yara almadan kurtuldu.

basına saldırı girişimi:

Kaza yerinde görüntü almak isteyen basın mensupları, bu sırada sürücünün yakını olduğu belirtilen bir kişinin tepki göstermesiyle karşılaştı. Şahıs, basın çalışanlarına yönelik bir saldırı girişiminde bulundu; girişim, olay yerinde bulunan polis ekiplerinin müdahalesiyle engellendi.

Olay sırasında basın mensupları tarafından herhangi bir ciddi yaralanma bildirilmedi. Polis ekipleri, hem kazanın oluş nedenine ilişkin inceleme başlattı hem de sahadaki güvenlik ve görüntü alma çalışmalarının sağlıklı biçimde yürütülmesi için önlem aldı.

Soruşturma ve kaza ile ilgili işlemler devam ediyor; yetkililer olayla ilgili ayrıntıları açıklamak üzere çalışma yürütüyor.

Kazayı görüntüleyen muhabire saldırı girişimi