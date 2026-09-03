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Apartman damları kırmızıya büründü: imeceyle kışlık salça hazırlığı

Kozan’da apartman damları salça sezonuyla kırmızıya büründü; kadınlar imeceyle biberleri güneşte kurutup kışlık salça ve dayanışma hazırlıyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Apartman damları kırmızıya büründü: imeceyle kışlık salça hazırlığı

Ada manzarası: damlarda kırmızı bir gelenek:

Adana’nın Kozan ilçesinde salça sezonunun başlamasıyla birlikte apartmanların damları adeta kırmızıya büründü. Gün boyunca komşular ve aileler, bahçelerde ve ortak alanlarda bir araya gelerek salçalık biberleri temizliyor, çekiyor ve güneşte kurutmak üzere damlara çıkarıyor. İş, türkülere eşlik eden sohbetler ve imece ruhuyla hem üretime hem de sosyal dayanışmaya dönüşüyor.

imece geleneği ve mesai:

Sabah erken saatlerde başlayan hazırlıklar günlerce sürüyor; yüzlerce kilogram biber tek tek ayıklanıp çekiliyor. Bazı aileler asansörlerle çıktıkları damlarda özel kurutma alanları hazırlıyor ve karıştırarak güneşte bekletiyor. Bu yıl yaklaşık 800 kilogram biber alan Celil Alkış, çalışmanın "saatler süren bir mesaisi" olduğunu söyleyerek hem zahmetine hem de birlikte yapılmasının verdiği keyfe dikkat çekti.

Fındık Alkış ise apartmanda komşularla imece usulü çalıştıklarını belirterek, "8 saattir biber temizliyoruz" ifadesini kullandı. Türküler, çay molaları ve karşılıklı yardımlaşma, zorlu işleri hafifletirken komşuluk bağlarını güçlendiriyor.

üretim süreci ve ekonomik boyut:

Evde hazırlanan salçalar hem aile sofralarına hem de ek gelir kaynağına dönüyor. Her yıl kendi salçasını yapan Mürvet Bozdoğan, bu sezon 210 kilogram biber aldıklarını ve yaklaşık 35 kilogram salça elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. Bozdoğan, salçanın kilogram fiyatının piyasada genelde 400-450 TL arasında satıldığını belirterek, aile için hazırladıkları salçanın fazlasını satabileceklerini ekledi.

Kozan’da salça mesaisi, sadece gıda üretimi değil; mahalle dayanışmasının, kuşaklararası paylaşımın ve yaz aylarının yerel ritüelinin canlı bir örneği olarak sürüyor. Damlara yayılan kırmızı görüntü, hem görsel bir şölen oluşturuyor hem de kış hazırlıklarının ortak emeğe dayalı yüzünü ortaya koyuyor.

Apartman damları şarkılı türkülü salça mesaisi ile kırmızıya boyandı

Apartman damları şarkılı türkülü salça mesaisi ile kırmızıya boyandı

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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