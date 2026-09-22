Kütahya iş dünyasından COP31 eylem gündemine aktif katılım

Esin Güral Argat'ın New York programı:

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında ABD’nin New York kentinde düzenlenen temaslara katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyete eşlik eden iş dünyası temsilcileri arasında yer alan Argat, BM Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen COP31 Eylem Gündemi toplantısına katıldı.

Toplantıda, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan eylem gündemi uluslararası kamuoyuna sunuldu. Argat, New York İklim Haftası kapsamındaki bu ilk durağın, Türkiye’nin COP31 yol haritasının dünyayla paylaşılması açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

COP31 eylem gündeminin ana hedefleri:

Argat toplantıda açıklanan hedeflerin, iklim hedeflerinin uygulamaya geçirilmesine yönelik somut alanları gösterdiğini belirtti. Buna göre elektriğin nihai enerji tüketimindeki payının 2035 yılına kadar yüzde 35e çıkarılması ve döngüsel malzeme kullanım oranının yüzde 15e yükseltilmesi gibi ölçülebilir hedefler, enerji, sanayi ve üretim süreçlerinde kapsamlı bir dönüşümün çerçevesini çiziyor.

Argat ayrıca, ulusal iklim planlarını yatırımla buluşturmaya odaklanan İklim Uygulama Köprüsü-BRIDGE girişiminin, dönüşümün finansman boyutunda öne çıkan çalışmalardan biri olduğunu kaydetti.

İş dünyası ve KOBİ'lerin dönüşümü:

Toplantıda kamu ve özel sektör iş birliğinin önemine dikkat çeken Argat, COP31 Başkanlığı sürecinde kamu kuruluşları ile iş dünyası aktörlerinin ortak hareket etmesinin uygulama zemini oluşturduğunu söyledi. Özellikle TOBB Başkanı ve COP31 İş Forumu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğündeki çalışmaların, Antalya’ya uzanan süreçte kamu ve özel sektör arasında güçlü bir iş birliği sağladığını vurguladı.

Argat, New York’ta sürece ilişkin yapılacak diğer toplantılarda COP31 Eylem Gündemi’nin iş dünyası açısından nasıl uygulanabileceğinin ve özellikle KOBİ’lerin yeşil dönüşüm sürecine nasıl daha etkin dahil edilebileceğinin ele alınacağını bildirdi. ABD’deki temasların iş dünyasına yönelik ikili görüşmeler ve sektörel toplantılarla devam edeceği belirtildi.

KUTSO BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT, 'COP31 EYLEM GÜNDEMİ TOPLANTISI'NA KATILDI