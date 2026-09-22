Bandırma yeniden tarımın buluşma noktası oldu

Bandırma'da ikinci yıl programı başladı

Tarım ve hayvancılık sektörünün paydaşlarını bir araya getiren Bandırma Tarım ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, ikinci kez kapılarını açtı. 22-24 Eylül tarihlerinde Bandırma Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen organizasyonda, makine, ekipman ve yeni tarım teknolojileri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Fuar kapsamı ve katılımcılar:

Bu yılki fuarda tarım makineleri, tarım teknolojileri, traktörler, yem, tohum, gübre, seracılık, süt teknolojileri ve hayvancılık ekipmanları başta olmak üzere sektörün farklı alanlarında faaliyet gösteren firmalar yer alıyor. Katılımcılar, ürün ve çözümlerini doğrudan üreticilerle buluşturma fırsatı yakalıyor.

Resmi açılış ve yerel destek:

Fuarın açılışına AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, Gönen Kaymakamı Hasan Göç, Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Organizasyonun gerçekleştirilmesi için Bandırma Kaymakamlığı, Bandırma Belediyesi, Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bandırma Ticaret Odası, Bandırma Ticaret Borsası, Bandırma Ziraat Odası ve organizatör firma başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar ön hazırlık yürüttü.

Hedefler ve bölgesel önem:

Geçen yıl ilki düzenlenen fuarda 80 firma yer almış ve organizasyonu yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl ise katılımcı ve ziyaretçi sayısını artırmak hedefleniyor; organizasyon kapsamında geçen yıl elde edilen ziyaretçi sayısının yaklaşık iki katına çıkarılması planlanıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 2026 yılı fuar takviminde de yer alan etkinlik, bölgedeki üreticiler ile tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren firmaları bir araya getiriyor. Bandırma'nın liman, kara ve demiryolu bağlantıları ile çevre ilçelerdeki güçlü tarımsal üretim potansiyeli, fuarın bölgesel önemini artırıyor.

Beklentiler ve katılımcı deneyimi:

Üç gün boyunca açık kalacak olan fuarda ziyaretçiler yeni ürün, makine ve teknolojileri yakından inceleme imkânı bulacak. Etkinliğin, üretici, çiftçi, sanayici ve sektör temsilcileri arasındaki ticari ve sektörel iş birliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

BANDIRMA TARIM VE HAYVANCILIK FUARI İKİNCİ KEZ KAPILARINI AÇTI