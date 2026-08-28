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Van'da sıcak günlerde çocuklar buz pistinde yeni alışkanlıklar ediniyor

Edremit'teki 450 metrekarelik buz pistinde sıcaklık 30 dereceye ulaşsa da 7 antrenör eşliğinde 7-17 yaş çocuklar 45 dakikalık seanslarla serinleyip paten öğreniyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:51

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Van'da sıcak günlerde çocuklar buz pistinde yeni alışkanlıklar ediniyor

Edremit'te yazın son günlerinde buz pateni etkinliği:

Van’ın Edremit ilçesinde yaz tatilinin son günlerinde çocuklar, sıcak havaya rağmen buz pateni pistinde bir araya geliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tesiste düzenlenen etkinlikler, hem eğlence hem de yeni spor alışkanlıkları kazandırma amacı taşıyor.

Tesisin "Spor Adası" olarak adlandırılan bölümünde yer alan 450 metrekarelik buz pistinde aynı anda 30 çocuk kayabiliyor. 120 kişilik tribün imkanı bulunan tesiste hizmet, 45 dakikalık seanslar halinde gerçekleştiriliyor ve çocuklara temel paten eğitimi 7 antrenör eşliğinde veriliyor.

etkinliğin düzenlenmesi ve merkezden mesaj:

Edremit Gençlik Merkezi Eğitmeni Barış Öner, İHA muhabirine etkinliklerin yaz boyunca sürdüğünü ve farklı programlar yapıldığını söyledi. Öner, "Çocuklarımızla beraber güzel etkinlikler yapıyoruz. Gerek kurum içerisinde gerekse dışarıda yaz boyunca güzel etkinlikler gerçekleştirdik. Bugün de çocuklarımız buz pateni etkinliğine katıldı. Çok eğleniyoruz, çok güzel bir etkinlik oluyor. Buradan Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Metin Acar’a emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Herkesi Gençlik Merkezi’ne bekliyoruz" dedi.

çocukların deneyimleri ve görüşleri:

Etkinliğe katılan öğrenciler, buz pistinin kendilerine sunduğu deneyimi ve kazandıkları yeni alışkanlıkları paylaştı. 11. sınıf öğrencisi Javin Avesta Özdel, "Bu paten sayesinde hem eğleniyoruz hem de sıcaktan bir nebze olsun kurtuluyoruz. İkinci kez buraya geliyoruz. İyi ki böyle bir etkinlik yaptılar. Sıcaktan da kurtulduk, arkadaşlarım da çok eğleniyor. Yeni sporlar öğreniyoruz, yeni alışkanlıklar ediniyoruz. İlk başta biraz zor ama çok eğlenceli. ‘Düşe düşe alışırız.’ Biz de elbette ilk defa geldiğimiz için düşeceğiz. Düşe düşe kalkarız. Hocalarımız da çok ilgililer, sürekli bize yardımcı oluyorlar" diye konuştu.

12 yaşındaki Muhammed Emin Albayoğlu ise "Emeklerinden dolayı Edremit Gençlik Merkezi Müdürümüz Metin Acar’a çok teşekkür ederiz. Herkesi Gençlik Merkezi’ne bekliyoruz. Çok güzel bir deneyim. Herkesi bekliyoruz. Herkes çok eğleniyor. Hem serinliyoruz hem de eğleniyoruz" ifadelerini kullandı. 11 yaşındaki Diclesu Dicle de daha önce tekerlekli paten deneyimi olduğunu belirterek, "Ben kesinlikle öneririm. Buranın büyüklüğü ve rahatlığı çok güzel, hocalar da çok iyi. Harika bir deneyim oluyor" dedi. İstanbul’dan Van’a gelen 11 yaşındaki Murat Yiğit Dicle ise etkinliği "Burası bana kayak merkezlerini andırıyor" sözleriyle özetledi.

erişim, saatler ve hizmet bilgileri:

Buz pateni pisti, Van Valisi Ozan Balcı’nın talimatıyla ücretsiz hizmet veriyor. Tesis pazartesi günleri bakım çalışmaları nedeniyle kapalı bulunuyor; diğer günlerde 08.00-20.00 saatleri arasında 7-17 yaş grubundaki çocuklara, 20.00-22.00 saatleri arasında ise yetişkinlere hizmet sağlanıyor.

Etkinlikler, bölgedeki çocuklara fiziksel aktivite fırsatı sunmanın yanı sıra sıcak yaz günlerinde serin bir ortam sağlayarak toplumsal fayda yaratıyor. Gençlik merkezinin çağrısıyla aileler ve gençler, hem spor öğrenme hem de sosyal etkileşim imkanından yararlanmak üzere tesise davet ediliyor.

Van’da çocuklar yaz tatilinin son günlerini buz pistinde geçiriyor

Van’da çocuklar yaz tatilinin son günlerini buz pistinde geçiriyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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