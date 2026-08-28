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Geleceğin şefleri Erzurum'da yetişecek: Ülker gastronomi lisesinin inşaatı sürüyor

MEB ile Yıldız Holding'in desteğiyle Erzurum'da inşa edilen Ülker Gastronomi Lisesi, 200 kişilik yurdu ve uygulama mutfaklarıyla geleceğin şeflerini yetiştirecek.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Geleceğin şefleri Erzurum'da yetişecek: Ülker gastronomi lisesinin inşaatı sürüyor

Proje alanında inceleme:

Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi kapsamında Erzurum'da inşa edilen eğitim kampüsü, hızla yükselen yapısıyla dikkat çekiyor. Projenin sahadaki ilerleyişini yerinde görmek üzere Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici şantiye alanını ziyaret etti. Ziyarette projenin yürütücüsü olan Yıldız Holding temsilcileri de hazır bulundu.

Heyete Yıldız Holding Gayrimenkul ve Marinalardan Sorumlu Genel Müdürü Fahir Çam ve Gayrimenkul ve İnşaat İşleri Biriminden İnşaat Mühendisi İdris Araz eşlik ederek yapım süreciyle ilgili teknik bilgiler verdi. Mühendislerden alınan detaylı raporlar üzerinden projenin mevcut durumu ve sonraki adımlar ele alındı.

Özellikler ve beklentiler:

Erzurum'da yükselen Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu mutfak mirasını korumayı ve ülkenin gastronomi turizmine nitelikli insan kaynağı kazandırmayı hedefliyor. Okulda yer alacak modern eğitim alanları, uygulama mutfakları ve 200 öğrenci kapasiteli yurt sayesinde öğrenciler hem teorik hem de uygulamalı eğitim imkânı bulacak.

Kamu ile sektör iş birliğiyle yürütülen proje, bölge gastronomisine katkı sağlamayı ve öğrencileri geleceğin profesyonel şefleri olarak yetiştirmeyi amaçlıyor. Yetkililer, inşaatın planlandığı gibi tamamlanıp en kısa sürede eğitime açılmasını hedeflediklerini belirtti.

ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ, PROJENİN İLERLEYİŞİNİ YERİNDE GÖRMEK AMACIYLA...

ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ, PROJENİN İLERLEYİŞİNİ YERİNDE GÖRMEK AMACIYLA İNŞAAT ALANINI ZİYARET ETTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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