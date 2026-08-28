Tavas'ta başkan Tatık'ın 30 ağustos mesajı: emanete sahip çıkma vurgusu

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'ın mesajı:

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda milletin bağımsızlık kararlılığını ve bu mirasa sahip çıkmanın önemini vurguladı. Başkan Tatık, 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin tarihimizdeki yerinin altını çizdi.

zaferin tarihî önemi:

Mesajında, zaferin vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Tatık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen mücadelenin bugün de rehber olduğuna işaret etti. Tatık, bu anlamlı günün, bağımsızlığın ne denli kıymetli olduğunu hatırlattığını belirtti ve birlik ruhunun korunmasının gerekliliğini ifade etti.

birlik ve gelecek çağrısı:

Başkan Tatık, toplumun ortak sorumluluğuna işaret ederek şu çağrıyı yaptı: "Bugün bizlere düşen görev; atalarımızdan aldığımız bu kıymetli emaneti korumak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, ülkemizi daha aydınlık ve güçlü yarınlara taşımaktır." Tatık, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Mesajının sonunda Tatık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanın bağımsızlığı uğruna canlarını feda edenleri saygı ve rahmetle andığını; şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle yad ettiğini belirterek tüm milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı içten dileklerle kutladı.

TAVAS BELEDİYE BAŞKANI KADİR TATIK, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISI İLE YAYIMLADIĞI MESAJINDA, "BUGÜN BİZLERE DÜŞEN GÖREV; ATALARIMIZDAN ALDIĞIMIZ BU KIYMETLİ EMANETİ KORUMAK, BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEK, ÜLKEMİZİ DAHA AYDINLIK VE GÜÇLÜ YARINLARA TAŞIMAKTIR" DEDİ.