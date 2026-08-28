Merkezefendi'de Kumkısık'ta soğuk asfaltla yollar yenileniyor

Merkezefendi'de üstyapı çalışmaları sürüyor:

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve mahallelerin ihtiyaçlarına hızlı çözüm üretmek amacıyla üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Planlanan program çerçevesinde sahada eş zamanlı yürütülen işler, ulaşım standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

çalışmanın kapsamı ve uygulama detayları:

Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kumkısık Mahallesi'nde yaklaşık 7 bin metrekare alana çift katlı sathi kaplama soğuk asfalt uygulaması gerçekleştiriyor. Bu uygulama ile yol yüzeylerinin dayanıklılığı ve sürüş konforu artırılacak, yağış ve trafik etkilerine karşı daha dirençli bir altyapı oluşturulacak.

başkan doğan'ın saha ziyareti ve esnafla görüşmeler:

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan çalışmaları yerinde inceleyerek, yürütülen işlemler hakkında ekiplerden bilgi aldı. Başkan Doğan, Kumkısık Mahallesi'nde bulunan Denizli Traktörücüler Sitesi esnaflarıyla bir araya gelip onların talep ve önerilerini dinledi; esnafın ihtiyaçlarına uygun düzenlemelerin yapılacağı vurgulandı.

Yapılan çalışmalar, mahallede yolların daha güvenli, konforlu ve modern bir görünüme kavuşmasını sağlamayı amaçlıyor. Merkezefendi Belediyesi yetkilileri, benzer üstyapı müdahalelerinin ilçe genelinde koordineli şekilde sürdürüleceğini belirtiyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK VE MAHALLELERİN İHTİYAÇLARINA HIZLI ÇÖZÜMLER ÜRETMEK AMACIYLA ÜSTYAPI ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.