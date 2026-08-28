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Denizli'de ortak yürüyüş: 30 Ağustos'un mirasıyla aydınlık yarınlara

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 30 Ağustos'un 104. yılında birlik ve Atatürk'ün çağdaş hedeflerine bağlılık vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Denizli'de ortak yürüyüş: 30 Ağustos'un mirasıyla aydınlık yarınlara

Başkan Çavuşoğlu'nun mesajı:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajla ulusal birlik ve bağımsızlık vurgusu yaptı. Mesajında, milletin tarihindeki dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos'un taşıdığı anlamın hem ulusal hem yerel sorumluluklar doğurduğunu belirtti.

Zaferin anlamı ve çağdaş hedefler:

Çavuşoğlu, mesajında şunları kaydetti: "30 Ağustos; emperyalist kuşatmalara karşı milletimizin kendi geleceğine el koyduğu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde esaret zincirlerini kırdığı eşsiz bir direniş ve diriliş destanıdır. Şanlı ordumuzun ve aziz milletimizin omuz omuza vererek yazdığı bu destan, bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğimizin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Bugün de bizlere düşen görev, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün gösterdiği çağdaşlaşma hedefleri doğrultusunda ülkemizi ve şehrimizi daha aydınlık yarınlara taşımaktır."

Denizli'de birlik, hizmet ve adalet taahhüdü:

Başkan Çavuşoğlu, Denizlili hemşehrilerinin bayramını kutlayarak belediyenin çalışma anlayışını da şu sözlerle özetledi: "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak; kimseyi ötekileştirmeden, adaletin, sevginin ve liyakatin egemen olduğu bir kenti inşa etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şehrimizin her köşesinde barışın, refahın ve sosyal adaletin hakim olduğu bir gelecek için omuz omuza yürümeye devam edeceğiz."

Mesajının sonunda Çavuşoğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan için can veren şehitler ve gaziler için rahmet ve minnet dileklerini ileterek, tüm milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI. BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU MESAJINDA, ŞANLI TARİHİMİZİN DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİ OLAN BÜYÜK ZAFER’İN GURURUNU MİLLETÇE İLK GÜNKÜ HEYECANLA YAŞADIKLARINI BELİRTTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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