Kandıra'da yeni buluşma: Saygınlar Kulübü kısa sürede açılıyor

Tesisin son hazırlıkları:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla yürütülen Saygınlar Kulübü projesi Kandıra'ya taşınıyor. Yenileme çalışmaları, Kandıra Orman İşletme Şefliğinin eski hizmet binasında sona yaklaşırken, kullanım alanlarına ait malzemelerin yerleştirme ve kurulum işlemleri devam ediyor. Tesisin kısa süre içinde hizmete alınması planlanıyor.

Tesisin fiziksel özellikleri:

Mekân, toplam 1.300 metrekare alana konumlanmış olup, 160 metrekare kapalı alanı bulunuyor. İçeride çok amaçlı salon, divanhane, eğitim atölyesi, kafe ve depo alanları yer alıyor. Ayrıca kadın ve erkek mescitleri ile tuvalet donanımı sağlandı. Tesisin açık bahçe alanı, 65 yaş ve üzeri üyelerin sosyal etkinliklere katılacağı, yürüyüş ve dinlenme imkânları sunan bir alan olacak.

Topluluklar ve programlar:

Kandıra Saygınlar Kulübü'nde 6 farklı topluluk planlandı: akademi, yeşil sevenler, sağlıklı yaşam, kültür ve sanat, torun ve 5 çayı. Akademi Topluluğu; zeka oyunları, satranç, sudoku, hafıza çalışmaları ile dijital okuryazarlık, akıllı telefon ve tablet kullanımı, güvenli internet, dolandırıcılıktan korunma ve değerler eğitimine odaklanacak. Yeşil Sevenler Topluluğu ise aromatik bitki yetiştiriciliği, doğa yürüyüşleri, geri dönüşüm, sıfır atık, piknik ve hobi bahçeleri etkinlikleriyle doğa ile buluşturacak.

Sağlıklı Yaşam Topluluğu kapsamında sağlıklı beslenme seminerleri, günlük egzersiz programları, farkındalık çalışmaları, diyetisyen desteği, yaşlı öz bakım eğitimleri ve yaşlı psikolojisi ile sosyal destek uygulamaları yer alacak. Kültür ve Sanat Topluluğu içinde Saygınlar Korosu, tiyatro eğitimi, kültürel sunumlar, belgesel gösterimleri, tarihi ve turistik mekan ziyaretleri, tiyatro ve sinema etkinlikleri ile el sanatları atölyeleri düzenlenecek.

Torun Topluluğu, kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyerek büyüklerin bilgi ve tecrübelerini genç kuşaklara aktaracağı etkinliklere ev sahipliği yapacak; torunlarla oyun saatleri, masal ve hikâye anlatımları, ortak el işi çalışmaları, fotoğraf sergileri ve teknoloji buluşmaları planlanıyor. 5 Çayı Topluluğu ise çay ve sohbet buluşmaları, anı paylaşım saatleri, bilgi ve kelime oyunları, özel gün etkinlikleri ve kadınlara özel programlarla üyeleri bir araya getirecek.

Kandıra için beklentiler:

İzmit Saygınlar Kulübü şu ana kadar 2.515 üyeye ulaşırken, Gölcük Saygınlar Kulübü'nde üye sayısı 885 oldu. Projenin üçüncü durağı olan Kandıra'da açılacak merkez, Başkan Büyükakın'ın her ilçeye bir Saygınlar Kulübü kazandırma hedefi doğrultusunda bir adım daha atılmasını sağlayacak. Hizmete açılmasıyla birlikte Kandıra Saygınlar Kulübü, ilçedeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sosyal, kültürel ve fiziksel açıdan aktif bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor.

KANDIRA’DA 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARA HİZMET VERECEK SAYGINLAR KULÜBÜ’NDE ÇALIŞMALARIN SON AŞAMASINA GELİNDİ. YENİLEME ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASININ ARDINDAN TESİSİN KISA SÜRE İÇİNDE HİZMETE ALINMASI PLANLANIYOR.