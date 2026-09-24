Arsuz'da mevlid programında aile huzuru ve ahlak vurgusu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

sohbetin odağı:

İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül tarafından gerçekleştirilen 'Efendimiz (SAV) ve Mutlu Yuva' başlıklı sohbette, Hz. Muhammed'in örnek hayatı ve güzel ahlakı merkeze alındı. Konuşmada aile hayatının önemi üzerinde durularak, ev içi ilişkilerde huzur, karşılıklı saygı ve örnek davranışların günlük yaşama yansımasının altı çizildi.

katılım ve kapanış:

Programa Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu da iştirak etti. Etkinlik, seslendirilen ilahilerle sona ererken katılımcılara aile içinde huzurun korunmasına yönelik değerlendirmeler ve güzel ahlakın toplum yaşamındaki rolüne dair mesajlar iletildi.

HATAY'IN ARSUZ İLÇESİNDE MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KAPSAMINDA "EFENDİMİZ (SAV) VE MUTLU YUVA" KONULU PROGRAM DÜZENLENDİ.