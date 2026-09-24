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Arsuz'da mevlid programında aile huzuru ve ahlak vurgusu

Arsuz'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programında Mustafa Akgül, 'Efendimiz (SAV) ve Mutlu Yuva' sohbetinde aile huzuru ve güzel ahlakı vurguladı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Arsuz'da mevlid programında aile huzuru ve ahlak vurgusu

Arsuz'da mevlid programında aile huzuru ve ahlak vurgusu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

sohbetin odağı:

İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül tarafından gerçekleştirilen 'Efendimiz (SAV) ve Mutlu Yuva' başlıklı sohbette, Hz. Muhammed'in örnek hayatı ve güzel ahlakı merkeze alındı. Konuşmada aile hayatının önemi üzerinde durularak, ev içi ilişkilerde huzur, karşılıklı saygı ve örnek davranışların günlük yaşama yansımasının altı çizildi.

katılım ve kapanış:

Programa Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu da iştirak etti. Etkinlik, seslendirilen ilahilerle sona ererken katılımcılara aile içinde huzurun korunmasına yönelik değerlendirmeler ve güzel ahlakın toplum yaşamındaki rolüne dair mesajlar iletildi.

HATAY&#039;IN ARSUZ İLÇESİNDE MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KAPSAMINDA &quot;EFENDİMİZ (SAV) VE MUTLU YUVA&quot; KONULU...

HATAY'IN ARSUZ İLÇESİNDE MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KAPSAMINDA "EFENDİMİZ (SAV) VE MUTLU YUVA" KONULU PROGRAM DÜZENLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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