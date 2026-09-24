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Hatem hastanesine katılan Dr. Meliha Hafız multidisipliner rehabilitasyona güç katacak

Fizik tedavi uzmanı Dr. Meliha Hafız, bel ve boyun fıtıkları ile nörolojik ve ortopedik rehabilitasyonda edindiği deneyimi Hatem Hastanesi'ne taşıdı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hatem hastanesine katılan Dr. Meliha Hafız multidisipliner rehabilitasyona güç katacak

Hatem Hastanesi kadrosuna yeni fizik tedavi uzmanı katıldı

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında deneyimli bir ismi hekim kadrosuna dahil etti. Dr. Meliha Hafız, multidisipliner rehabilitasyon pratiği ve girişimsel olmayan uygulamalardaki yetkinliğiyle hasta bakımını güçlendirecek.

Eğitim ve mesleki geçmiş:

1973 yılında Sırbistan’ın Novi Pazar kentinde doğan Uzm. Dr. Meliha Hafız, 2004 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlık eğitimini 2010 yılında Ankara Üniversitesinde tamamlayan Dr. Hafız, Eylül 2026 itibarıyla mesleki çalışmalarını Gaziantep Özel Hatem Hastanesinde sürdürüyor.

Akademik çalışmaları arasında klinik müdahalelerin etkinliğini karşılaştıran tez çalışması dikkat çekiyor: "Karpal Tünel Sendromunda KortikosteroidFonoforezi ile Ultrason Tedavisinin Ağrı, Semptom Şiddeti ve El Fonksiyonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Bir Çalışma".

Uzmanlık alanları ve uygulamalar:

Dr. Hafız’ın tıbbi ilgi alanları şu başlıkları içeriyor: bel ve boyun fıtıklarının fizik tedavisi; inme, felç, omurilik hasarı, CP, Parkinson hastalığı, yanık, çocuk ve yaşlı rehabi litasyonu; omuz, diz ve kalça rehabilitasyonu; ağrı rehabilitasyonu, yumuşak doku romatizmaları ve osteoporoz. Bu alanlarda hasta değerlendirme ve tedavi planlaması yapıyor.

Uyguladığı yöntemler arasında kuru iğneleme, nöralterapi, akupunktur, proloterapi, PRP, eklem enjeksiyonları ve kinezyolojik bantlama yer alıyor. Bu kombinasyon, konservatif tedavilerle cerrahi gereksinimi azaltmaya ve fonksiyonel iyileşmeyi desteklemeye odaklanıyor.

Dr. Hafız, Rusça, İngilizce, Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça bilmekte olup ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda kongre, kurs ve eğitim programına katıldı. Hastanenin rehabilitasyon ekibine katılması, hem kas-iskelet hem de nörolojik vaka yönetiminde hizmet çeşitliliğini artıracak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI DR. MELİHA HAFIZ HATEM’DE

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI DR. MELİHA HAFIZ HATEM’DE

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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