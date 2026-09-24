Erzurum’da gün yüzüne çıkan Ahi Toman Baba kümbeti

kentsel dönüşüm ve restorasyon:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, "Korunan Tarih Dönüşen Şehir" vizyonu çerçevesinde 14. yüzyıldan kalma Ahi Toman Baba kümbetinin etrafını kapatan yapıların kaldırılması ile tarihi yapıyı yeniden görünür kıldı. Çevresel düzenlemelerin tamamlanmasının ardından belediye tarafından hazırlanan restorasyon projesi uygulanacak ve yapının ihyası için çalışma başlatıldı.

Proje kapsamında, kümbetin çevresiyle birlikte düzenlenmesi ve ziyaretçilere açılabilmesi için koruma, güçlendirme ve çevre düzenlemesi adımları programlandı. Restorasyonun tamamlanmasının ardından yaklaşık 700 yıllık bu yapı, şehrin yenilenen tarihi dokusuna yeniden kazandırılacak.

restorasyon hedefleri ve zaman çizelgesi:

Yürütülen çalışmayla, kümbet yıllarca gölgesinde kaldığı çevre yapılarından arındırıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, projenin restorasyon safhasının ardından yapının ihyası ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla kümbetin 2027 yılında ziyaretçilere açılmasını hedefliyor. Çalışmalar; yapının özgün malzeme ve mimari özelliklerine saygı gösterilerek, koruma ilkelerine uygun biçimde yürütülecek.

Belediye yetkilileri, projenin yalnızca tek bir anıtın onarımından ibaret olmadığını; kent kimliğinin güçlendirilmesi, tarihi mirasın görünür kılınması ve yerel ekonomiye katkı sağlanması açısından çok boyutlu bir etki hedeflediğini vurguluyor.

Ahi Toman Baba kimdir:

Ahi Toman Baba, 14. yüzyılda Erzurum’da Ahilik teşkilatının gelişmesinde etkin rol oynayan önderlerden biri olarak anılıyor. Kaynaklarda, Erzurum’daki esnaf ve sanatkârları Ahilik çatısı altında topladığı aktarılıyor. Ünlü seyyah İbn Battuta, 1331 yılında Erzurum’a geldiğinde Ahi Toman Baba’nın tekkesinde konakladığını yazarak Toman Baba’nın ileri yaşına rağmen ibadetlerini sürdürdüğünü not eder.

Kümbet, günümüzde Tebrizkapı mevkisinde yer alıyor ve bu yapı aracılığıyla Ahi Toman Baba’nın şehirdeki hatırası yaşatılıyor. Restorasyon tamamlandığında, hem kültürel mirasın korunması hem de ziyaretçilere açılarak bilinirliğinin artırılması amaçlanıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, çalışmayı şehrin tarihi kimliğine ve kentsel dönüşüm vizyonuna verilen güçlü bir yanıt olarak nitelendirerek, kadim mirasın korunması ve ecdadın emanetlerinin geleceğe taşınması gerektiğini belirtti.

AHİLİK TEŞKİLATININ ERZURUM'DAKİ KURUCUSU OLARAK BİLİNEN AHİ TOMAN BABA'NIN KÜMBETİ, YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR.