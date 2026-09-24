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Kültürpark’ta İZKİTAP-8: kuşakları buluşturan söyleşiler ve hatıratlar

İZKİTAP-8, Kültürpark’ta yayınevi stantları, söyleşiler ve imza günleriyle kuşakları buluşturuyor; fuar 27 Eylül’e kadar ücretsiz ziyaret ediliyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kültürpark’ta İZKİTAP-8: kuşakları buluşturan söyleşiler ve hatıratlar

İZKİTAP’ta yeni buluşma noktası

İZKİTAP-8. İzmir Kitap Fuarı’nın beşinci gününde Kültürpark, farklı kuşaklardan kitapseverleri aynı çatı altında toplamaya devam etti. Gün boyunca yayınevi ve sahaf stantlarını gezen ziyaretçiler, yeni çıkanlar ve nadir eserlerle tanışırken söyleşi ve imza etkinlikleri aracılığıyla yazarlarla doğrudan etkileşim fırsatı buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen fuar, kent içindeki kültürel hafızayı ve güncel edebiyatı bir araya getiriyor. Kültürpark’ın farklı noktalarında düzenlenen programlar ise ziyaretçilere kitapların ötesinde tartışma ve paylaşım olanakları sundu.

Bir Zamanlar İzmir’de ile geçmişe yolculuk:

Etkinlikler kapsamında öne çıkan söyleşilerden biri, İzmir Kent Kitaplığı Hatırat Serisi’nden çıkan Bir Zamanlar İzmir’de kitabının ele alındığı oturumdu. Yazar Bernard D’Andria, moderatör Esra Kökkılıç yönetiminde Montrö Sahne’de yaptığı konuşmada, babası Levanten gazeteci ve yazar Gilbert D’Andria’nın yıllarca sandıklarda kalmış el yazması hatıralarının ortaya çıkış öyküsünü paylaştı.

D’Andria, babasının Journal d’Orient gazetesinde "Germain Arland" takma adıyla kaleme aldığı yazılar ve hatıraların, 20. yüzyılın başlarındaki İzmir’i ve özellikle 1922 İzmir Yangını sonrası kentteki toplumsal değişimi gözlemleyen değerli birer tanıklık sunduğunu vurguladı. Konuşmada, kişisel hafızanın kent tarihine katkısı ve anıların gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi öne çıktı.

Fuar programı ve ziyaret saatleri:

Ziyaretçiler imza günleri, söyleşiler ve diğer etkinliklerin programına www.kitapizmir.com adresinden ulaşabiliyor. İZKİTAP, 27 Eylül tarihine kadar her gün 10.00 - 20.00 saatleri arasında Kültürpark’ta ücretsiz olarak gezilebilecek.

Fuar, yayınevleriyle okurlar arasındaki doğrudan ilişkinin güçlenmesine katkı sağlarken, farklı kuşaklardan Okur ve yazarları aynı platformda buluşturmaya devam ediyor. Söyleşi ve imza etkinlikleri, katılımcılara kent belleği ve edebiyat ekseninde derinleşme imkânı sunuyor.

İZKİTAP-8. İZMİR KİTAP FUARI’NIN BEŞİNCİ GÜNÜNDE KÜLTÜRPARK, FARKLI KUŞAKLARDAN KİTAPSEVERLERİ BİR...

İZKİTAP-8. İZMİR KİTAP FUARI’NIN BEŞİNCİ GÜNÜNDE KÜLTÜRPARK, FARKLI KUŞAKLARDAN KİTAPSEVERLERİ BİR ARAYA GETİRDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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