Dolar 48,9622 +0,02%
Euro 55,7923 +0,22%
Bist 12.919,33 +0,24%
Altın Gram 6.789,71 +0,35%
EUR/USD 1,1391 +0,09%
Brent Petrol 99,44 -0,78%
--°

Germencik pazarında etiket ve tartı denetimiyle alışverişe şeffaflık sağlanıyor

Germencik Belediyesi zabıta ekipleri semt pazarında etiketleri kontrol etti, tartı kurarak vatandaşların alışverişlerde güven ve şeffaflık sağlamasını hedefledi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Germencik pazarında etiket ve tartı denetimiyle alışverişe şeffaflık sağlanıyor

Germencik Belediyesi denetimi pazar yerinde yoğunlaştı:

Germencik ilçesinde Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde öncelik, pazara getirilen ürünlerin fiyat etiketlerinin açık ve okunaklı olması ile vatandaşların doğru bilgiye ulaşabilmesi oldu.

Denetimler sırasında esnafın etiketleme kurallarına uyumu ve fiyat bildiriminin şeffaflığı titizlikle incelendi. Ekipler eksik veya hatalı etiket tespiti halinde satıcıları bilgilendirdi ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağladı.

Vatandaşlar için tartı kurulumu ve hakların korunması:

Denetimler kapsamında tartı kurulumu yapılmasıyla vatandaşlar, alışveriş sonrası aldıkları ürünleri pazar yerinde yeniden tartıp doğruluğunu kontrol edebildi. Bu uygulama, alışverişlerde güven duygusunu güçlendirirken olası mağduriyetlerin önüne geçmeyi amaçladı.

Kurulan tartılar sayesinde hem tüketiciler hem de esnaf işlemlerin şeffaf şartlarda gerçekleştiğini görerek güven sağlayabiliyor. Bu uygulama, olası tartışmaların hızlıca çözülmesine de imkan tanıyor.

Denetimlerin devam edeceği vurgulandı:

Burak Zencirci, zabıta ekiplerinin semt pazarlarındaki denetimlerini sürdüreceğini belirtti. Zencirci, hem esnafın hem de vatandaşların haklarının korunmasının belediye hizmetlerinin öncelikleri arasında olduğunu ve kontrollerin düzenli şekilde devam edeceğini ifade etti.

Belediye yetkilileri, pazar denetimlerinin sadece fiyat ve tartı ile sınırlı kalmayacağını, gerektiğinde hijyen ve ürün güvenliği konularında da izleme yapılacağını bildirdi. Vatandaşlar, denetimlerle ilgili gözlem ve taleplerini belediye birimlerine iletebilecek.

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE BELEDİYE ZABITA EKİPLERİ, SEMT PAZARINDA ETİKET DENETİMİ...

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE BELEDİYE ZABITA EKİPLERİ, SEMT PAZARINDA ETİKET DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİRKEN VATANDAŞLARIN ALIŞVERİŞLERİNİ GÜVENLİ ŞEKİLDE YAPABİLMESİ İÇİN TARTI KURULUMUNU DA YAPTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükkılıç ve Acar Kayseri'yi lezzetinden gençliğine birlikte anlattı
images

Karında hızla büyüyen 15 kilogramlık yumurtalık kitlesi çıkarıldı
images

Kestel'de anne dostu showroomla ailelere yeni konfor alanı
images

Bozyazı'da öğrencilerin güvenliği için okul çevresi tedbirleri ele alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Amasya'nın yeni emniyet müdürü göreve başladı

Turgutlu'da okul civarında silahlı saldırı: 11 öğrenci yaralandı, 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Pazaryerindeki ölümle sonuçlanan kavga: sanıklar duruşmada pişmanlık dile getirdi

Erzincan'da yaz aylarını yaylalarda geçiren göçerler kış öncesi dönüşe başladı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı