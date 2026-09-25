Germencik pazarında etiket ve tartı denetimiyle alışverişe şeffaflık sağlanıyor

Germencik Belediyesi denetimi pazar yerinde yoğunlaştı:

Germencik ilçesinde Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde öncelik, pazara getirilen ürünlerin fiyat etiketlerinin açık ve okunaklı olması ile vatandaşların doğru bilgiye ulaşabilmesi oldu.

Denetimler sırasında esnafın etiketleme kurallarına uyumu ve fiyat bildiriminin şeffaflığı titizlikle incelendi. Ekipler eksik veya hatalı etiket tespiti halinde satıcıları bilgilendirdi ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağladı.

Vatandaşlar için tartı kurulumu ve hakların korunması:

Denetimler kapsamında tartı kurulumu yapılmasıyla vatandaşlar, alışveriş sonrası aldıkları ürünleri pazar yerinde yeniden tartıp doğruluğunu kontrol edebildi. Bu uygulama, alışverişlerde güven duygusunu güçlendirirken olası mağduriyetlerin önüne geçmeyi amaçladı.

Kurulan tartılar sayesinde hem tüketiciler hem de esnaf işlemlerin şeffaf şartlarda gerçekleştiğini görerek güven sağlayabiliyor. Bu uygulama, olası tartışmaların hızlıca çözülmesine de imkan tanıyor.

Denetimlerin devam edeceği vurgulandı:

Burak Zencirci, zabıta ekiplerinin semt pazarlarındaki denetimlerini sürdüreceğini belirtti. Zencirci, hem esnafın hem de vatandaşların haklarının korunmasının belediye hizmetlerinin öncelikleri arasında olduğunu ve kontrollerin düzenli şekilde devam edeceğini ifade etti.

Belediye yetkilileri, pazar denetimlerinin sadece fiyat ve tartı ile sınırlı kalmayacağını, gerektiğinde hijyen ve ürün güvenliği konularında da izleme yapılacağını bildirdi. Vatandaşlar, denetimlerle ilgili gözlem ve taleplerini belediye birimlerine iletebilecek.

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE BELEDİYE ZABITA EKİPLERİ, SEMT PAZARINDA ETİKET DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİRKEN VATANDAŞLARIN ALIŞVERİŞLERİNİ GÜVENLİ ŞEKİLDE YAPABİLMESİ İÇİN TARTI KURULUMUNU DA YAPTI.