Büyükkılıç ve Acar Kayseri'yi lezzetinden gençliğine birlikte anlattı

Buluşma kayseri'nin kültürel ve sosyal zenginliklerini görünür kıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar'a kentte eşlik etti. Program boyunca heyet; gastronomi noktalarından esnaf ziyaretlerine, teşkilat temaslarından gençlik buluşmalarına kadar birçok alanda Kayseri'nin değerlerini aktardı. Ziyaretlere AK Parti Kayseri milletvekilleri ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve teşkilat mensupları da katıldı.

Gastronomi, mutfak mirası ve tanıtım:

Programın ilk duraklarından biri, Kayseri Kalesi içinde bulunan Mülhem Kayseri Mutfağı oldu. Büyükkılıç ve beraberindeki heyet burada hemşehrilerle bir araya gelip Kayseri'nin geleneksel lezzetlerini tanıttı. Büyükkılıç, kentin kadim mutfak kültürünü şehrin önemli kültürel miras unsurlarından biri olarak nitelendirerek, yöresel lezzetlerin ve gastronomi alanındaki birikimin çeşitli platformlarda paylaşılmaya devam edeceğini vurguladı. Heyet daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içindeki Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret ederek Kayseri gastronomisinin tanıtımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esnafla buluşma ve yerel ticaretin nabzı:

Büyükkılıç ile Acar, Kayseri'nin ticari merkezlerinden Hunat Alt Geçidi ve Millet Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşlarla yapılan sohbetlerde Kayserililerin gösterdiği ilgi ve misafirperverlik öne çıktı. Büyükkılıç, kentin misafirperverliğinin konuklara en iyi şekilde yansıtıldığını belirterek, "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin" dedi. Ayrıca program kapsamında Mustafa Keserci'nin evine yapılan ziyarette aile ile samimi bir sohbet gerçekleştirildi ve ev sahipliği için teşekkür edildi.

Gençlik buluşması ve talepler:

Etkinliklerin bir diğer önemli ayağı ise Söz Gençlik programıydı. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği buluşmada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, gençlerin yönelttiği soruları yanıtladı. Büyükkılıç da gençlerle bir araya gelerek görüş ve taleplerini dinledi; gençlerin kentin geleceğinde önemli bir rol üstleneceğini ve onların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Gençlerin programa kattığı dinamizm dikkat çekti ve toplantı karşılıklı etkileşimle tamamlandı.

Kayseri'de gerçekleştirilen bu temasların, şehrin kültürel, sosyal ve ekonomik yaşamının farklı yönlerini gözler önüne serdiği belirtiliyor. Büyükkılıç, Kayseri'nin değerlerini tanıtma, hemşehrilerle gönül bağını güçlendirme ve şehrin sahip olduğu zenginlikleri farklı platformlarda anlatma çalışmalarının süreceğini vurguladı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ‘TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI’ KAPSAMINDA KAYSERİ’YE GELEN AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE TANITIM VE MEDYA BAŞKANI FARUK ACAR’A EŞLİK ETTİ.