Kestel'de anne dostu showroomla ailelere yeni konfor alanı

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Kestel Şubesi'nden empati odaklı dönüşüm:

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Kestel Şubesi, gelen bir müşteri talebi üzerine showroom ve servis alanını çocuklu annelerin konforunu önceliklendirecek şekilde yeniden kurguladı. Renault ve Dacia markalarıyla hizmet veren bayi, ziyaretçilerin beklentilerini aşan bir adım atarak mekanını 'Anne Dostu Showroom' konseptine dönüştürdü.

Bebek bakım odasında neler sunuluyor:

Showroomda oluşturulan tam donanımlı Bebek Bakım Odası, bebekli ailelerin en temel ihtiyaçları düşünülerek tasarlandı. Oda içinde konforlu bir emzirme koltuğu, sıcak su sebili ile mama hazırlığı imkanı, alt açma masası, bebek bezi, pudra, ıslak mendil ve yedek bebek kıyafetleri yer alıyor. Ayrıca çocukların vakit geçirebileceği oyuncaklar da bölümde hazır bulunduruluyor.

Müşteri deneyimi ve hedeflenen etki:

Projenin amacı, yeni araç almaya gelen veya mevcut aracını servise getiren annelerin showroomda stres yaşamadan, daha uzun ve keyifli zaman geçirebilmesini sağlamak. Bayi yetkilileri, bu düzenlemeyle ziyaretçi memnuniyetini yükseltmeyi ve ailelerin ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Konseptin hayata geçirilme sürecine liderlik eden Koçaslanlar Motorlu Araçlar Kestel Şubesi Genel Müdürü Didem Aras, uygulamayı şöyle anlattı:

"Otomotiv sektöründe ezberleri bozuyor, showroom deneyimine tamamen insan ve empati odaklı yaklaşıyoruz. Misafirlerimizin bayimizden içeri girdiği andan itibaren kendilerini evlerinde hissetmelerini istiyoruz. Gelen bir müşteri talebini sadece bir 'istek' olarak görmedik. Hızla aksiyona geçerek Türkiye'de öncü olacak Anne Dostu Showroom konseptimizi hayata geçirdik. Showroomumuzu veya servisimizi ziyaret eden bir annenin, 'Bebeğimin altını nerede değiştireceğim, mamayı nasıl ısıtacağım, nerede emzireceğim' endişesini tamamen ortadan kaldırdık. Biz sadece araç satmıyor ya da servis hizmeti vermiyoruz. Ailelerin hayatını kolaylaştıracak konfor alanları inşa ediyoruz. Renault ve Dacia markalarımızın gücüyle, bayimizde müşteri memnuniyetini en zirveye taşımaya kararlıyız."

Koçaslanlar'ın attığı bu adımın sektördeki diğer paydaşlara ilham vermesi bekleniyor. Anne Dostu Showroom konsepti, çocuklu ebeveynlerin servis bekleme veya yeni araç inceleme süreçlerini yalnızca daha pratik hale getirmekle kalmayıp, aynı zamanda sosyal ve rahat bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.

KOÇASLANLAR MOTORLU ARAÇLAR KESTEL ŞUBESİ, MÜŞTERİ DENEYİMİNİ ZİRVEYE TAŞIYACAK EZBER BOZAN BİR PROJEYE İMZA ATTI.