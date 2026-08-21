Atölyeden sahaya: atıl araçlar ateş savaşçılarının konforunu yükseltiyor

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü atölyesi göreve hazır makine parkı için çalışıyor

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Tamir Bakım ve Atölye Şefliği, ormancılık faaliyetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek makine parkının her an göreve hazır olmasını sağlıyor. 2014 yılından bu yana hizmet veren ve 20 bin metre karelik alanda faaliyet gösteren şeflik, atölye içindeki rutin tamirlerin yanı sıra seyyar tamir araçlarıyla sahada meydana gelen arızalara olay yerinde müdahale ediyor.

Sahada hızlı onarım imkânı, orman yangınlarıyla mücadelede operasyonların aksamaması ve zaman kaybının önlenmesi bakımından kritik öneme sahip. Şeflik ayrıca atıl durumdaki araç ve malzemeleri yeniden değerlendirerek kurum içi ihtiyaçlara yönelik pratik çözümler üretiyor; böylece hem kaynaklar daha etkin kullanılıyor hem de dışarıdan tedarik edilmesi gereken bazı ihtiyaçlar kurum imkânlarıyla karşılanıyor.

Atıl arazözden mobil soğuk hava aracına dönüşüm:

Şefliğin gerçekleştirdiği dikkat çekici çalışmalardan biri, 1996 model ve 2023 yılına kadar yangın söndürme aracı olarak kullanılan atıl durumda bir arazözün mobil soğuk hava aracına dönüştürülmesi oldu. Personelin kendi imkânlarıyla yapılan bu dönüşüm, sahada görev yapan ekiplere gıda desteği sağlama kapasitesini güçlendirdi.

Yeni araç iki ayrı bölümden oluşuyor; bir bölümü -14 derece, diğer bölümü ise +4 derece sıcaklıkta çalışabiliyor. Soğutma sistemi hem aracın kendi elektrik gücüyle hem de ihtiyaç halinde dışarıdan sağlanan elektrikle kullanılabiliyor. Bu frigo araç sayesinde zorlu arazi ve hava koşullarında bile personelin taze ve hijyenik gıdaya erişimi sağlanarak gıda israfının azaltılması hedefleniyor.

Saha yaşam koşullarını iyileştiren üniteler ve gözetleme sistemi:

Atölye, yalnızca lojistik destek araçları üretmekle kalmadı; aynı zamanda ekiplerin sahadaki temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çözümler de hayata geçirildi. Bir karavan, Tamir Bakım ve Atölye Şefliği tarafından elden geçirilerek içinde duş ve tuvalet bulunan seyyar duş ve tuvalet ünitesine dönüştürüldü. Araç, kadın ve erkek personelin kullanımına uygun iki ayrı bölüm içeriyor ve uzun süreli yangın müdahalelerinde çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Benzer şekilde, atıl bir arazöz restore edilerek seyyar mutfak aracı haline getirildi; bu araç özellikle yangın sahasında görev yapan ateş savaşçılarının sıcak ve hijyenik yemek almasını sağlıyor, personelin beslenme ve hijyen standartlarını yükseltiyor.

Şefliğin bu yıl hayata geçirdiği bir diğer proje ise mobil gözetleme sistemi. Büyük oranda geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak hazırlanan Mobil Yangın Gözetleme Aracı, yangın riskinin yüksek olduğu bölgelere seyyar olarak konuşlandırılabiliyor ve yüksek çözünürlüklü görüntüleri anlık aktarabiliyor. Güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üretme yeteneğine sahip olan sistem, yangınların erken tespitine katkı sağlamayı amaçlıyor. Minik öğrencilerin araç için taktığı 'Baykuş Gözü' adıyla anılan proje kapsamında atölyede üretime devam ediliyor; büyük bir kısmı tamamlanan 2 adet Mobil Yangın Gözetleme Aracı yakında hizmete alınacak.

Tamir Bakım ve Atölye Şefliği'nin çalışmaları, atıl durumdaki araç ve malzemelerin yeniden değerlendirilmesiyle sadece maliyet tasarrufu sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda sahadaki ekiplerin güvenliği, sağlığı ve moraline doğrudan katkıda bulunuyor. Seyyar tamir araçları ile hızlı müdahale, frigo araçla sağlıklı beslenme, seyyar yaşam üniteleriyle uygun personel koşulları ve 'Baykuş Gözü' ile erken uyarı yeteneğinin bir araya gelmesi, yangınla mücadelede operasyonel dayanıklılığı artırıyor.

DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, DENİZLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TAMİR BAKIM VE ATÖLYE ŞEFLİĞİ, ORMANCILIK FAALİYETLERİNDE KULLANILAN ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNİN BAKIM VE ONARIMLARINI GERÇEKLEŞTİREREK MAKİNE PARKININ HER AN GÖREVE HAZIR DURUMDA TUTULMASINI SAĞLIYOR.