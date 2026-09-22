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Avşar üzümü tesciliyle geleceğe taşınıyor

Avşar mahallesinin özgün üzümü coğrafi işaret ile tescillendi; 26 Eylül 2026'de yapılacak festival, TFSF destekli fotoğraf yarışması ile bölgesel tanıtım ve üretici desteği amaçlanıyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Avşar üzümü tesciliyle geleceğe taşınıyor

Avşar üzümü coğrafi işaretle kayıt altına alındı

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesi, geleneksel üzüm çeşitliliğini koruma adımını resmî hale getirdi. Nisan ayında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Avşar üzümü, bölgenin tarımsal zenginliğinin ve yerel üretim kültürünün belgeyle tanınması anlamına geliyor.

Tescilin yerel üretime etkisi:

Coğrafi işaret kaydı, ürünün özgün kimliğini koruma ve gelecek nesillere aktarma hedefinin somut bir adımı olarak değerlendiriliyor. Bölgede yaklaşık 30 yerel üzüm çeşidi yetişirken, tescil üreticilere marka değeri ve korunma olanağı sağlıyor. Bu kayıt aynı zamanda Avşar üzümünün yöresel bilgi birikimi, geleneksel üretim yöntemleri ve doğal dokusunun korunmasını destekleyecek.

Festival ve fotoğraf yarışması öne çıkıyor:

5. Geleneksel Avşar Üzüm Festivali, 26 Eylül 2026 tarihinde Avşar Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. Etkinliğin önemli gündem maddeleri arasında coğrafi işaretin önemi ve üreticilere sağlanacak faydalar yer alıyor. Festival, sadece bir tarım organizasyonu olmayıp yöresel kültürün, hasat ritüellerinin ve üreticilerin görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

Bu yıl etkinlik kapsamında, bölgenin bağlarını, hasat sürecini ve yaşam biçimini belgelemek üzere Türkiye’nin dört bir yanından fotoğrafçılar katıldı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu altyapısıyla düzenlenen yarışma; bağcılık, kırsal yaşam ve kültürel miras temalarını objektife taşıyarak Avşar üzümünü ulusal ölçekte görünür kılmayı hedefliyor.

Festival ve tescil, Avşar üreticilerine ekonomik ve tanıtım fırsatları sunarken, yerel geleneğin korunması ve bölgesel markalaşma için önemli bir zemin oluşturuyor.

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNE BAĞLI AVŞAR MAHALLESİ’NDE, 5. GELENEKSEL AVŞAR ÜZÜM FESTİVALİ 26...

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNE BAĞLI AVŞAR MAHALLESİ’NDE, 5. GELENEKSEL AVŞAR ÜZÜM FESTİVALİ 26 EYLÜL 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK. YAKLAŞIK 30 YEREL ÜZÜM ÇEŞİDİNİN YETİŞTİĞİ BÖLGEDE BU YILKİ ETKİNLİĞİN ANA GÜNDEMİNİ COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ VE TÜRKİYE GENELİNDE DÜZENLENEN FOTOĞRAF YARIŞMASI OLUŞTURUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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