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Bodrum'un belleği kitap ve belgeselle kayıt altına alınıyor

Bodrum Belediyesi'nin 22 yıllık sözlü tarih çalışması 'Sözler, Yüzler, İzler: Bodrum' 26 Eylül 2026'da kitap, belgesel ve dijital arşivle tanıtılacak.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:58

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Bodrum'un belleği kitap ve belgeselle kayıt altına alınıyor

Bodrum'un sözlü tarih birikimi belgeye dönüştü

Bodrum Belediyesi Sözlü Tarih Çalışma Grubu tarafından hazırlanan "Sözler, Yüzler, İzler: Bodrum" adlı kitap ve belgesel, kentin kültürünü, yerel tarihini ve toplumsal belleğini kayıt altına almayı amaçlayan kapsamlı bir çalışmanın ürünü olarak tanıtılacak. Çalışma, Bodrum Belediyesinin desteği ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yürütüldü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları kapsamında yayımlandı.

tanıtım etkinliği ve program:

Tanıtım etkinliği 26 Eylül 2026 Cumartesi günü Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Program saat 17.00'de kokteyl ve "Eski Bodrum Fotoğrafları Sergisi" ile başlayacak; saat 18.00'de ise "Sözler, Yüzler, İzler: Bodrum" kitabı ve belgeselinin tanıtımı yapılacak. Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum Belediyesi Sözlü Tarih Çalışma Grubu, etkinliğe tüm vatandaşları davet ediyor.

arşiv, yöntem ve katkılar:

Çalışma, eğitimci yazar Nuran Yüksel öncülüğünde, tarihçi Onur Ulutaş destekleriyle yürütüldü. Grup; geçmiş ve günümüz belediye başkanları, Bodrum’un önde gelen isimleri, koleksiyonerler ve kent tarihine tanıklık eden vatandaşlarla yapılan görüşmeler, aktarılan anlatılar ve fotoğraf arşivlerini bir araya getirdi. Proje kapsamında 600 kişiyle birebir görüşme gerçekleştirildi, yaklaşık 36 bin saatlik video ve ses kaydı ile 15 bin fotoğraf arşivlendi; birikim beş kuşak geriye uzanan tanıklıkları içeriyor.

Bu sistematik kayıt çalışması, Bodrum'un toplumsal belleğini yazılı kaynaklar ve arkeolojik verilerin ötesinde, halkın anıları ve aktarılan geleneği üzerinden belgeleme amacını taşıyor. Çalışma, Bodrum Belediyesi Sözlü Tarih Çalışma Grubu Halk Kültürü ve Araştırma Projesi kapsamında yürütüldü ve yıllar içinde toplanan materyaller 2022 yılında kitap ve belgesel çalışmasına dönüştürülmeye başlandı.

yayınlar ve erişim:

Proje kapsamında bölüm bölüm hazırlanan 15 belgesel ile birlikte kitap dijital ortama aktarıldı. "Anılarla Bodrum: Sesler, Yüzler, İzler" adını taşıyan belgesel film dizisi ve "Sözler, Yüzler, İzler: Bodrum, Sözlü Tarih Anlatılarında Bodrum Halk Kültürü ve Yerel Tarihi" adlı kitap, 2024 yılında tamamlandı. Hazırlanan içerikler, 26 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Bodrum Belediyesinin web sayfasındaki "Sözlü Tarih Çalışmaları" bölümünden erişime açılacak.

Çalışma, Antik Çağlardan günümüze yaklaşık 3 bin 500 yıllık bir geçmişi olan Bodrum’un arkeolojik mirası, doğal güzellikleri ve insan hikâyelerini belgeleyerek kentin kolektif hafızasını korumayı hedefliyor. Özellikle 1970 ve 1980’li yıllarda turizmin gelişmesiyle uluslararası alanda tanınan Bodrum’un geçmişine dair yazılı kaynakları tamamlayacak nitelikte sözlü tanıklıkları kayıt altına almak amaçlandı.

Bodrum Belediyesi Sözlü Tarih Çalışma Grubu, 2003 yılında dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Yüksel öncülüğünde kuruldu. Yıllar içinde yürütülen görüşmeler aile hikâyeleri, gelenekler, mutfak kültürü, üretim biçimleri, denizcilik ve süngercilik gibi pek çok alanda kapsamlı bir arşiv oluşturdu.

Hazırlanan kitap ve belgesel; kentin geçmişine ilişkin tanıklıkları, anlatıları ve görsel arşivi bir araya getirerek Bodrum'un kültürel birikimini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Proje, yerel yönetimlerin ve kurumların katkısıyla toplumun ortak belleğinin korunmasına yönelik somut bir örnek oluşturuyor.

Katılım ve erişim bilgileri tanıtım etkinliği duyurusu üzerinden paylaşılacak; dijital arşive erişim ise Bodrum Belediyesinin resmi sitesi aracılığıyla sağlanacak.

BODRUM’UN HAFIZASI &quot;SÖZLER, YÜZLER, İZLER: BODRUM&quot; İLE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILIYOR

BODRUM’UN HAFIZASI "SÖZLER, YÜZLER, İZLER: BODRUM" İLE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILIYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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