Aydın sanayi odası'nda mavi vizyon: Maraş ikinci döneme talip

Gökhan Maraş adaylığını açıkladı ve ekibini tanıttı

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş, bir fabrikanın showroomunda düzenlenen lansman toplantısında 2 Ekim’de gerçekleştirilecek kongrede başkanlığa yeniden aday olduğunu duyurdu. Toplantıda mavi liste yoğun ilgi gördü; Maraş ve aday ekibi üyelerle yakından ilgilenerek destek istedi. Etkinlik, "Aydın Sanayisi İçin Daha Büyük Hedefler" sloganıyla gerçekleştirildi.

meclis ve yönetim vurgusu:

Toplantı, AYSO faaliyet film gösterimiyle başladı; ardından Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü kürsüye çıkarak yürütülen çalışmaları özetledi. Gözlüklü, ihracat, eğitim, uluslararası bağlantılar ve dijital dönüşüm gibi alanlarda önemli adımlar atıldığını belirtti ve "Bu çalışmaların tamamında Başkanımız Gökhan Maraş’ın kararlı bir iradesi ve yüksek çalışma temposu vardı" sözleriyle Maraş’a destek verdi. Meclis olarak ortak akılla hareket ettiklerini söyleyen Gözlüklü, görev için yeniden aday olduğunu ilan etti.

yeni dönem hedefleri ve hizmet projeleri:

Konuşmasında Aydın Sanayi Odası’nın gücünün üyelerde olduğunu vurgulayan Maraş, dördüncü yıl değerlendirmesinde hizmet kapasitesinin büyüdüğünü, üye ağının genişlediğini ve UR-GE projeleri dahil dış ticaret hizmetlerinin artırıldığını aktardı. Maraş, üyeliğe ve ekibe teşekkür ederek adaylığını açıkladı: "Sizlerin huzurunda açıkça ifade etmek istiyorum, Aydın Sanayi Odası Başkanlığı’na yeniden adayım."

Maraş, önümüzdeki dönemin öncelikli projelerini tek tek sıraladı. İlk büyük proje olarak yeni hizmet binasının inşa edileceğini; Aydın’ın büyüyen sanayi gücüne yakışan modern bir merkez kurulacağını belirtti.

Bir diğer önemli proje AYSOTEK olarak açıklandı. Maraş, AYSOTEK ile devlet destekleri, proje geliştirme, fizibilite, AR-GE, teknik kontroller, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanlarında sanayiciye uzman danışmanlık hizmeti sunacaklarını ifade etti: "Git, araştır, bul" demek yerine "Gel, birlikte yapalım" anlayışıyla fikri projeye, projeyi yatırıma, yatırımı üretime dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aydın’ın tarımsal zenginliğini katma değeri yüksek sanayi ile buluşturma hedefi de toplantının önemli başlıklarındandı. Maraş, incir, zeytin, enginar gibi ürünlerin sadece ham halinde değil, bitkisel ekstraktlardan ilaç hammaddesine, gıda takviyelerinden ileri işlenmiş ürünlere kadar bölgesel üretimde değer kazanmasının amaçlandığını anlattı. Üniversiteler, üreticiler, teknoloji sağlayıcılar ve yatırımcıların aynı masada buluşacağı bir çalışma modeli öngörülüyor.

Savunma sanayiine dönük adımlar da gündemde: Aydın’daki firmaların üretim kabiliyetlerinin tespit edilip güçlü bir sanayi envanterine dönüştürüleceğini, savunma sanayinin ana firmalarıyla tedarikçi buluşmaları düzenleneceğini belirten Maraş, birçok firmanın bugüne kadar "Ben savunma sanayisinin neresinde olabilirim?" sorusunu sormadığını ve görevlerinin bu yeni kapıları göstermek olduğunu vurguladı.

Finansman tarafında ise Aydın Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kurma hedefi açıklandı. Maraş, bu fonun sanayicilerin sermayesini birleştireceği, riskin paylaşıldığı, vergi avantajları ve profesyonel portföy yöneticileriyle yönetilen şeffaf bir yatırım modeli olacağını söyledi. Amaç; sermayeyi Aydın’da tutarak savunma, biyoteknoloji ve ileri sanayi alanlarında yüksek teknolojili tesis ve şirketlere ortak olmak.

Uluslararası ilişkiler, yeni pazarlara erişim, fuarlar ve B2B görüşmeleriyle Aydın sanayicisinin küresel kanallara ulaşmasının sağlanacağı; bunun yanında Yeni Nesil Sanayici Liderler Mentörlük ve Koçluk Programı ile ikinci ve üçüncü kuşak sanayicilerin deneyimli aktörlerle buluşturulacağı da projeler arasında yer aldı. Maraş, mesleki eğitime verilen desteğin büyütüleceğini ve nitelikli insan kaynağı için üniversiteler ve meslek liseleriyle bağların güçlendirileceğini ifade etti.

mavi listede yer alan firmalar:

Maraş başkanlığında Mavi Liste’de yer alacak firmalar şöyle sıralandı: Ak-İmpeks Tarım, Aksüt Kaynak Su, Ali Rıza Avcı, Alinda Madencilik, Alkan Palet, ATM Tel Örgü, Aydın Beyzade Yemek, Aydın Ufuk Plastik, Ayzin Zincir, Balca Gıda Tarım, Biçer Pano Metal, Bodrum Çiftlik Mandıra, Burcu Ekmek Unlu, Canatan İnşaat Akaryakıt (Efeler Şube), Canatan Madencilik, Çağdaş Cam, Çevik Gıda, Çondur Tekstil Gıda, Demobsan Mobilya, DMG Stone Maden, Dönmezler, Dönder Tarım Makinaları, Ekotek Isı Teknolojileri, Ekiz Gıda Turizm, Eliçelik Tarım Makinaları, ER-KUR Zeytincilik, Erdel Modern Zeytinyağı, Erem Mutfak İnşaat, Fama Gıda Ürünleri, Femaş Elektrik Motor, Feniş Ahşap PVC, GMK Galaslı Makina, Görün Tente, Gülcanlar Makine Torna, Has Gıda, Haus Makina Sanayi, Hilmi Baysal, Irmak Orman Ürünleri, İncirzade Tarım Gıda, Jantsa Jant, Kabakçızade Gıda Tarım, Kaf Gıda, Karadeniz Unlu Mamuller, Karamehmet Endüstriyel İmalat, Kent -Las Lastik Kaplama, Kerem Süt, Kula Sanayi Gazları, Lider, Mavibayrak Enerji Üretim, Mega Süt, Mehmet Nuri Erol, Nazsan Makina Otomotiv, NHT Nihat Koç, Ok Kardeşler Treyler, Olive Enerji, OSP Demir Çelik, Özşahinler Nakliyat Tarım, Seis Akaryakıt Turizm, Selim Sır-Sıroğlu, Sentez Cam Nakliye, Serpet Gıda Plastik, Stor Yapı Sistemleri, Sultan Jeotermal Kaynak, Tariş Aydın Pamuk Kooperatifi, Tariş Germencik Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifi, Tariş İncirliova Pamuk Kooperatifi, Taviller Hidrolik Mil, Temsan Petrol ürünleri, Tralles Mermer İnşaat, Umurlu Karoser, Yespan Elektrik, Yıldırım Otomotiv Akaryakıt, Yörükoğlu Kardeşler Madencilik.

Kapanış konuşmasında Maraş, Aydın’a hizmet etmeyi "boynumuzun borcu" olarak nitelendirdi ve yeni dönemde "yeni kapılar açacağız, yeni yatırımların önünü açacağız, gençlerimize yeni fırsatlar oluşturacağız" sözleriyle üyelerden mavi listeye destek talep etti.

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) BAŞKANI GÖKHAN MARAŞ,DÜZENLEDİĞİ LANSMAN TOPLANTISINDA BAŞKANLIĞA YENİDEN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI. EKİBİNİ TANITARAK YENİ DÖNEME İLİŞKİN VİZYON PROJELERİNİ AÇIKLAYAN BAŞKAN MARAŞ, "AYDIN SANAYİSİNİ ÇOK DAHA İLERİ TAŞIYACACAĞIZ." DİYEREK ÜYELERDEN MAVİ LİSTEYE DESTEK İSTEDİ. BİR FABRİKANIN SHOWROOUMNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN VE YOĞUN İLGİ GÖREN TOPLANTIDA MAVİ LİSTE ADETA ŞOV YAPTI.